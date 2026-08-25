Durísimo comunicado de los jugadores de Güemes: desde mayo no cobran el sueldo

El plantel profesional y el staff de Güemes difundieron un duro comunicado en el que hicieron pública la situación salarial que atraviesan y aseguraron que no perciben sus haberes desde mayo.

“Los integrantes del plantel profesional y staff queremos informar que, desde el mes de mayo, no percibimos nuestros salarios”, comienza el mensaje publicado por diferentes integrantes del plantel en sus redes sociales.

En el comunicado explicaron que durante los últimos meses mantuvieron conversaciones y buscaron alternativas para encontrar una solución, aunque hasta el momento la situación no pudo regularizarse.

“Entendemos que una deuda se originó durante la gestión anterior, pero han pasado varios meses y esta realidad se ha vuelto muy difícil de sostener. Detrás de cada uno de nosotros hay una familia y responsabilidades que dependen de nuestro trabajo”, expresaron.

Los jugadores decidieron continuar entrenando

El plantel reconoció que, ante este escenario, podría adoptar medidas de fuerza como interrumpir los entrenamientos, aunque por el momento descartó esa posibilidad.

“Ante estas circunstancias, podríamos tomar medidas como interrumpir los entrenamientos. Aun así, hemos decidido no hacerlo porque queremos seguir entrenando y desarrollando nuestra actividad”, señalaron.

Finalmente, los futbolistas y miembros del staff reclamaron una pronta respuesta de la dirigencia: “Pedimos, por favor, que se haga todo lo necesario para regularizar los salarios adeudados. Confiamos en que esta situación pueda resolverse pronto”.

SITUACIÓN DEPORTIVA

Güemes ocupa hoy la última posición de la zona B de la Primera Nacional, con apenas 22 puntos en 26 fechas, producto de 5 victorias, 7 empates y 14 derrotas.

Es el equipo que más perdió en el campeonato, con más de la mitad de los encuentros disputados.

Además es el más goleado, con 43 tantos en contra, con un promedio de 1,65 goles recibidos por partido.

Junto a otros doce equipos, conforman los 13 que en 26 fechas vieron pasar tres entrenadores y actualmente lo dirige Mario Gómez, tras las experiencias de Juan Vita primero y Pablo Guiñazú después.

Hace 10 partidos que no gana, con 7 derrotas mas los últimos tres empates. De hecho, no se impone desde el 7 de junio, 1-0 a Deportivo Maipú.