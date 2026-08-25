Belgrano ya conoce la fecha de su participación en la Copa Libertadores 2027

El Consejo de la Conmebol definió el calendario oficial de la temporada 2027 para las tres copas continentales. La Copa Libertadores arranca el miércoles 3 de febrero con su Fase 1, la Copa Sudamericana inicia el 3 de marzo con un cambio de formato y la Recopa Sudamericana se juega entre el 17 y el 24 de febrero. Las finales quedan fijadas para el 20 y el 27 de noviembre.

Además del cronograma, la Confederación confirmó una modificación clave en la Sudamericana: la primera fase, hasta ahora a partido único entre equipos del mismo país, pasará a disputarse a ida y vuelta.

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??????? ¡UNA DE PIRATAS! @Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura y se clasificó a la CONMEBOL #Libertadores 2027.#GloriaEterna pic.twitter.com/RlDrUWmGgn — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 24, 2026

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* Copa Libertadores 2027: arranque y fases

La Copa Libertadores 2027 arranca el miércoles 3 de febrero con la Fase 1. El calendario preliminar queda así:

Fase 1: 3 de febrero (ida) y 10 de febrero (vuelta)

Fase 2: 17 de febrero (ida) y 24 de febrero (vuelta)

Fase 3: 3 de marzo (ida) y 10 de marzo (vuelta)

Sorteo de grupos: 17 de marzo

Fase de grupos: abril y mayo (semanas 15, 16, 18, 19, 21 y 22)

Sorteo de eliminatorias: 2 de junio

Las fechas FIFA de marzo (semanas 13 y 14) y junio (semana 24) intercalan el calendario continental, como en temporadas anteriores.

Por Argentina, el primer cupo asegurado de los seis es el de Belgrano, que se quedó con la plaza "Argentina 1", correspondiente al campeón del Torneo Apertura.

"Argentina" será el ganador del Clausura; "Argentina 3" el de Copa Argentina; mientras que "Argentina 4, 5 y 6" serán los tres primeros de la tabla anual, excluidos los ya clasificados como campeones.

Cabe recordar que la modificación propuesta para que el tercero de la general vaya a Copa Sudamericana y el noveno a la fase previa de la Libertadores, es a partir del próximo año.

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* Copa Sudamericana 2027: cambio de formato

La gran novedad del año en Conmebol es el nuevo formato de la Copa Sudamericana. La primera fase, en la que se enfrentan equipos del mismo país, pasará a disputarse a ida y vuelta. Hasta 2026, esa instancia se definía a partido único.

El arranque queda fijado para el miércoles 3 de marzo (ida) y el 10 de marzo (vuelta). El resto del camino sincroniza con la Libertadores:

Sorteo de grupos: 17 de marzo

Fase de grupos: mismas fechas que la Libertadores (abril-mayo)

Sorteo de eliminatorias: 2 de junio

El cambio busca equilibrar la primera ronda y dar más partidos a los clubes que ingresan en esa etapa preliminar.

* Recopa Sudamericana 2027

La Recopa Sudamericana se juega entre el 17 y el 24 de febrero, en el mismo tramo en el que la Libertadores disputa su Fase 2. El campeón de la Libertadores 2026 y el campeón de la Sudamericana 2026 se cruzarán a ida y vuelta para definir el título continental de la temporada anterior.

* Finales en noviembre de Conmebol

Las finales de las dos copas principales quedan programadas para el 20 y el 27 de noviembre de 2027. Con ese cierre, CONMEBOL concentra la definición de Libertadores y Sudamericana en el último tramo del año, después de las eliminatorias y el resto del calendario local de cada país.

* Qué cambia para los clubes

Con el calendario 2027 ya cerrado, los clubes de la región pueden planificar pretemporadas, mercado de pases y competencias locales. Tres puntos resumen el nuevo mapa:

Libertadores arranca antes: Fase 1 el 3 de febrero, con tres fases previas antes del sorteo de grupos del 17 de marzo.

Sudamericana con más partidos: la Fase 1 a ida y vuelta suma un juego extra por serie en el arranque.

Recopa en febrero: el cruce entre campeones continentales se mete entre la Fase 2 de Libertadores.