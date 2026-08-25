La Fundación Mediterránea reunió a 150 referentes en una nueva edición de su Almuerzo de Trabajo

Fundación Mediterránea realizó este martes 25 de agosto una nueva edición de su tradicional Almuerzo de Trabajo Córdoba, que reunió a 150 empresarios, autoridades públicas y privadas y referentes de distintos sectores en el Hotel Quinto Centenario.

Entre los presentes se destacó, entre otros, Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba. La actividad se desarrolló en el marco del 49° aniversario de Fundación Mediterránea y tuvo como eje el análisis del escenario económico argentino, sus desafíos de corto plazo y las condiciones necesarias para sostener un proceso de crecimiento en el tiempo.

La Fundación Mediterránea reunió a 150 referentes.

Antes del almuerzo se llevó adelante una reunión exclusiva del Consejo de Administración de Fundación Mediterránea con Fernando Sibilla, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba. Durante el encuentro se desarrolló un conversatorio sobre la realidad productiva de la provincia y los principales desafíos que enfrenta el sector privado.

El Almuerzo de Trabajo comenzó con las palabras de bienvenida de Rosana Negrini, vicepresidenta de Fundación Mediterránea Sede Córdoba, quien realizó la apertura institucional del encuentro. A continuación, Fernando Sibilla destacó la importancia de la articulación entre los sectores público y privado como herramienta central para generar valor, impulsar la producción y promover el desarrollo.

La Fundación Mediterránea reunió a 150 referentes.

El primer bloque económico estuvo a cargo de Marcelo Capello, vicepresidente del IERAL, quien expuso sobre “Oportunidades y amenazas del cambio estructural”. Su presentación abordó la coyuntura económica argentina, con especial atención a la situación fiscal y a los principales elementos que configuran el escenario actual.

A continuación, Gustavo Reyes, economista jefe del IERAL Cuyo, presentó “¿Es sostenible la dinámica de la economía de Milei?”, con una mirada centrada en la evolución de las principales variables macroeconómicas y en los desafíos que enfrenta Argentina para sostener el crecimiento en el largo plazo.

De esta manera, el encuentro combinó el análisis de las condiciones económicas inmediatas con una perspectiva de más largo alcance sobre las transformaciones que necesita el país, en línea con el objetivo histórico de Fundación Mediterránea y el IERAL de contribuir al debate público a partir de estudios y propuestas orientadas al desarrollo económico y social de Argentina.