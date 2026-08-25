Un camión volcó en la variante Juárez Celman y se cortó media calzada: no hay heridos

FOTO: El vuelco que provocó el corte de media calzada en variante Juárez Celman.

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes sobre la variante Juárez Celman a la altura del kilómetro 13, en el sentido Córdoba-Jesús María.

Por causas que se investigan, un camión Volvo con semiremolque, cargado con papel reciclado, protagonizó un vuelco.

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El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, quien recibió asistencia en el lugar por una ambulancia. Tras el control clínico, se constata que no presenta lesiones.

Como consecuencia del siniestro, se encuentra ocupada media calzada. Se solicitaba a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de policía caminera que trabaja en el sector.

Informe de Jorge Mercado.