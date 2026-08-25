Un camión volcó en la variante Juárez Celman y se cortó media calzada: no hay heridos
El vehículo transportaba papel y era conducido por un hombre mayor de edad que fue asistido por ambulancia.
25/08/2026 | 16:39Redacción Cadena 3
FOTO: El vuelco que provocó el corte de media calzada en variante Juárez Celman.
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Audio. Un camión volcó en la variante Juárez Celman y se cortó media calzada: no hay heridos.
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Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes sobre la variante Juárez Celman a la altura del kilómetro 13, en el sentido Córdoba-Jesús María.
Por causas que se investigan, un camión Volvo con semiremolque, cargado con papel reciclado, protagonizó un vuelco.
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El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, quien recibió asistencia en el lugar por una ambulancia. Tras el control clínico, se constata que no presenta lesiones.
Como consecuencia del siniestro, se encuentra ocupada media calzada. Se solicitaba a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de policía caminera que trabaja en el sector.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un accidente de tránsito involucró un camión Volvo que volcó en la variante Juárez Celman.
¿Quién estuvo involucrado? El camión era conducido por un hombre mayor de edad que no sufrió lesiones.
¿Cuándo sucedió? El accidente se registró en la tarde de este martes.
¿Dónde ocurrió? El siniestro tuvo lugar en la variante Juárez Celman a la altura del kilómetro 13, en el sentido Córdoba-Jesús María.
¿Cómo se están manejando las consecuencias? Media calzada está ocupada y se recomienda circular con precaución.