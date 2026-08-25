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Cerro Porteño cambió de técnico: Gustavo Costas por Holan

El ex Dt de Independiente pagó la eliminación en Libertadores y la derrota en el clásico; mientras que el ex entrenador de Racing tendrá su segundo ciclo en el "Ciclón" paraguayo.

25/08/2026 | 15:13Redacción Cadena 3

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Palmeiras avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores a costas de eliminar a Cerro Porteño, en una semana fatídica para el DT argentino Ariel Holan, ya que la derrota con Olimpia en el superclásico de Paraguay, jugado este último domingo en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura, terminó por dinamitar su ciclo como DT del Ciclón.

El estratega argentino llegó a finales de marzo a Barrio Obrero y no llegó a completar 4 meses al frente del equipo, lapso en el que dirigió 22 partidos, con 8 victorias, 5 empates y 9 derrotas, lo que se traslada a una efectividad del 43.9%.

De la mano de Holan, el Ciclón de Barrio Obrero quedó tercero en el torneo Apertura 2026 y llegó hasta los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América, donde fue eliminado por el Palmeiras. Además, perdió los dos Superclásicos ante Olimpia que disputó.

Apenas Cerro Porteño rescinda contrato con Ariel Holan, designará a su sucesor, que será un viejo conocido de la casa: Gustavo Costas, quien se encuentra libre tras su último paso por Racing Club de Avellaneda y con el que Cerro Porteño ganó un título, en el año 2005. La presentación oficial sería el viernes.

Los rumores de este lunes aseguraban la existencia de "acuerdo verbal” entre el Ciclón y Costas y que en las próximas horas se hará oficial una vez que se resuelva la salida de Holan.

Costas, de 63 años de edad, dirigió al Ciclón entre el 2005 y 2007, consagrándose campeón en el 2005. Su última etapa en el fútbol paraguayo se dio en el 2019, dirigiendo a Guaraní.

De esta forma vuelve al equipo de Barrio Obrero un técnico que ya sabe lo que es ser campeón con Cerro, pero lo más importante, que se encuentra vigente, ya que viene de tener muy buenos años al frente de Racing Club, consagrándose campeón de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa en 2025 y llegando a semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Lectura rápida

¿Qué equipo avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores?
Palmeiras avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Quién fue el DT de Cerro Porteño que fue despedido?
El DT despedido es Ariel Holan.

¿Cuánto tiempo estuvo Holan al frente de Cerro Porteño?
Ariel Holan estuvo menos de 4 meses al frente del equipo.

¿Quién será el sucesor de Holan en Cerro Porteño?
El sucesor será Gustavo Costas.

¿Qué títulos ganó Costas con Cerro Porteño?
Gustavo Costas ganó un título con Cerro Porteño en el año 2005.

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