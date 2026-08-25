La FIA se pronuncia sobre la sanción a Colapinto: "El acoso no tiene lugar en nuestro deporte"

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha publicado un comunicado en respuesta a la controversia generada en las redes sociales tras las sanciones impuestas al piloto Franco Colapinto durante el reciente Gran Premio de los Países Bajos. El piloto argentino fue objeto de críticas por las decisiones de los comisarios, lo que llevó a la FIA a tomar una postura clara sobre el tema.

En la carrera, las opciones de Colapinto se vieron afectadas cuando recibió una sanción de drive through por no respetar la bandera amarilla, lo que lo relegó al vigésimo lugar. Posteriormente, la FIA le restó dos puntos de su superlicencia al finalizar la carrera. Además, el piloto recibió una segunda penalización de 10 segundos, aunque esta no tuvo impacto en su posición final, ya que había establecido una ventaja considerable sobre su más cercano competidor, concluyendo en el decimocuarto puesto.

Frente a las críticas en redes sociales hacia los jueces, la FIA defendió su labor y señaló: "El abuso, el acoso y la falta de respeto en línea no tienen lugar en nuestro deporte". Esta declaración subraya la importancia de mantener un ambiente respetuoso en el automovilismo, especialmente hacia aquellos que toman decisiones difíciles durante las competencias.

La FIA también mencionó que tras el GP de Países Bajos, sus comisarios fueron blanco de ataques en línea, y enfatizó que "la coalición Unidas contra el Abuso en Línea condena todas las formas de abuso y acoso". Reiteró que, aunque las críticas y desacuerdos son parte del deporte, estos nunca deben justificar amenazas o ataques personales.

Asimismo, la FIA instó a todos los involucrados en el automovilismo a unirse en el rechazo a estos comportamientos tóxicos que han surgido en las plataformas digitales.

Por su parte, Franco Colapinto expresó su opinión sobre las sanciones, afirmando que "la penalización fue extremadamente dura para las condiciones que había" y sugirió que los jueces deberían ser "más flexibles". Aunque reconoció que las reglas están establecidas, también manifestó que a veces hay "falta de criterio" en la aplicación de las mismas.