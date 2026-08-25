Cris Morena genera controversia con crítica a Javier Milei en la serie Margarita

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- La serie argentina Margarita ha estrenado su tercera temporada en HBO Max, captando la atención del público y generando un debate por una frase polémica en su guion que parece dirigir sus dardos hacia el presidente de la Nación, Javier Milei.

Un fragmento del primer capítulo de esta nueva entrega, donde Isabel Macedo interpreta a Delfina, la antagonista de la serie, ha comenzado a circular en las redes. En este monólogo, el personaje reflexiona sobre las "injusticias" que se observan en la sociedad contemporánea.

"Cuando te preguntes cómo puede ser que un villano sea presidente, o una villana sea aplaudida por el público (posiblemente por ella misma), recordá esta verdad universal: porque la gente es estúpida", expresa Delfina, mientras el público la ovaciona en el escenario.

El clip ha sido ampliamente compartido en plataformas digitales, lo que ha llevado a muchos a vincular la contundente frase con Javier Milei, generando un acalorado debate entre los seguidores del oficialismo y los de la oposición. Por su parte, los usuarios afines a Milei han argumentado que la frase puede ser interpretada de manera más amplia, sin necesariamente asociarla a la figura del presidente actual.

Algunos internautas sugieren que los guionistas podrían haber incluido esta línea con la intención de provocar controversia y atraer la atención hacia la serie. Sin embargo, hasta el momento, Cris Morena no ha hecho declaraciones políticas explícitas, aunque en el pasado ha expresado su apoyo a María Eugenia Vidal, describiéndola como "una mujer mágica, angelada, absolutamente incorruptible y fuertísima".