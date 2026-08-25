FOTO: Conductor circula por la Panamericana con el capot levantado y genera sorpresa

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) – Un automovilista quedó expuesto en redes sociales tras ser grabado mientras circulaba por la autopista Panamericana con el capot levantado, consecuencia de un accidente. Actualmente, las autoridades están revisando el video para intentar identificarlo.

El incidente fue capturado recientemente en la autopista Panamericana, a la altura del peaje, en dirección a Pilar, según reporta el medio Pilar a Diario.

El conductor, que manejaba un auto Alfa Romeo rojo, fue filmado por otros conductores, quienes se sorprendieron al ver que el hombre tenía nula visibilidad debido al capot completamente levantado.

Aunque aún no hay información oficial, se presume que el vehículo quedó en esas condiciones tras un choque previo.

Las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial han sido notificadas y están investigando el video con el fin de identificar al conductor, quien puso en riesgo su vida y la de otros.