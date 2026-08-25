Conductor circula por la Panamericana con el capot levantado y genera sorpresa
El hecho ocurrió a la altura del peaje, sentido a Pilar.
FOTO: Conductor circula por la Panamericana con el capot levantado y genera sorpresa
Buenos Aires, 25 de agosto (NA) – Un automovilista quedó expuesto en redes sociales tras ser grabado mientras circulaba por la autopista Panamericana con el capot levantado, consecuencia de un accidente. Actualmente, las autoridades están revisando el video para intentar identificarlo.
El incidente fue capturado recientemente en la autopista Panamericana, a la altura del peaje, en dirección a Pilar, según reporta el medio Pilar a Diario.
El conductor, que manejaba un auto Alfa Romeo rojo, fue filmado por otros conductores, quienes se sorprendieron al ver que el hombre tenía nula visibilidad debido al capot completamente levantado.
Aunque aún no hay información oficial, se presume que el vehículo quedó en esas condiciones tras un choque previo.
Las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial han sido notificadas y están investigando el video con el fin de identificar al conductor, quien puso en riesgo su vida y la de otros.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en la Panamericana?
Un conductor fue grabado circulando con el capot levantado tras un choque.
¿Dónde ocurrió el incidente?
El hecho tuvo lugar en la autopista Panamericana, a la altura del peaje, en dirección a Pilar.
¿Qué tipo de vehículo estaba involucrado?
El auto involucrado es un Alfa Romeo rojo.
¿Qué están haciendo las autoridades?
La Agencia Nacional de Seguridad Vial investiga el video para identificar al conductor.
¿Por qué es relevante este hecho?
El incidente pone en riesgo la seguridad del conductor y de otros automovilistas.
[Fuente: Noticias Argentinas]