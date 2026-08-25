Evacuaciones obligatorias en Texas debido a un devastador incendio forestal

Las autoridades han emitido órdenes de evacuación el martes en una región rural de Texas, donde un incendio forestal ha crecido de manera alarmante, consumiendo tierras y forzando a escuelas a suspender o retrasar las clases.

Este incendio, que inició a primera hora de la tarde del lunes, ha arrasado más de 200 kilómetros cuadrados (78 millas cuadradas) en áreas poco pobladas de dos condados del centro-norte de Texas.

Las condiciones climáticas han favorecido la expansión del fuego, como indicó Amy Meyer, portavoz del distrito de servicios de emergencia del condado de Palo Pinto. "Estamos muy secos", afirmó.

En días recientes, se han reportado incendios forestales en diversas partes del sur y el oeste de los Estados Unidos, debido a la persistente sequía. Solo el domingo, se registraron más de una docena de nuevos incendios grandes, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

En total, más de 50.000 incendios forestales han sido contabilizados en todo el país en lo que va del año, la cifra más elevada en la última década para el mismo periodo, según el informe del centro.

En Nevada, los bomberos trabajaban para controlar un incendio que obligó a miles de personas a evacuar Reno durante el fin de semana, ya que las llamas se acercaron peligrosamente a vecindarios densamente poblados.

El incendio conocido como Hawk ha destruido más de 30 viviendas y abarca unas 60 kilómetros cuadrados (23 millas cuadradas). Las autoridades de Nevada informaron que el incendio está contenido en un 27% hasta el lunes.

El número de residentes en Reno bajo órdenes y advertencias de evacuación ha disminuido a aproximadamente 63.000, en comparación con más de 90.000 personas previamente. El incendio, que comenzó cerca de la frontera estatal con California, se expandió rápidamente durante el fin de semana, y al menos siete personas, incluyendo tres socorristas y cuatro civiles, resultaron heridas.

Las autoridades de incendios en Reno han atribuido el incendio Hawk a la actividad humana, indicando que fue provocado, ya sea de forma intencionada o accidental.

En Texas, el incendio Ross estaba solo ligeramente contenido mientras avanzaba por tierras de ranchos, a unos 96 kilómetros (60 millas) al oeste de Fort Worth. Según funcionarios del condado de Palo Pinto, al menos cinco estructuras han sido destruidas.

Las autoridades han establecido centros de evacuación y algunas escuelas cerraron el martes. Ganaderos y una comisión de ganadería han ofrecido graneros para albergar temporalmente a los animales que necesitan ser evacuados.

Los responsables de emergencias prevén que el incendio continúe creciendo el martes, a medida que las temperaturas aumenten durante el día.