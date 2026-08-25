Canadá establece aranceles de represalia a productos estadounidenses en medio de tensiones comerciales

FOTO: El petróleo es uno de los productos a gravar por Canadá.

Buenos Aires, 25 agosto (NA) —Canadá ha decidido implementar aranceles de represalia que oscilan entre el 15% y el 50% sobre productos provenientes de Estados Unidos, en el contexto de un aumento de las tensiones comerciales entre ambos países, según información de la agencia de noticias Xinhua, corroborada por la Agencia Noticias Argentinas.

Esta medida se origina como respuesta a los aranceles similares que había impuesto el gobierno de Donald Trump, y se produce tras un cruce de declaraciones entre funcionarios de ambos lados.

En este sentido, el primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, utilizó un tono similar al de Trump para criticar la política de aranceles estadounidense, sugiriendo gravar productos como el petróleo, la potasa, el uranio, metales generales y de tierras raras.

La administración de Estados Unidos había ya impuesto aranceles del 50% sobre bienes canadienses, valorados en aproximadamente 20.000 millones de dólares, que comenzaron a regir el fin de semana pasado.

Según un comunicado del Gobierno canadiense, los nuevos aranceles de represalia impactarán sobre más de 700 productos estadounidenses, también por un valor cercano a 20.000 millones de dólares.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, había anticipado que Ottawa respondería de manera proporcional, con aranceles que entrarían en vigencia el 8 de septiembre.

Tras el fracaso de las negociaciones, Washington impuso impuestos del 50% a ciertos productos canadienses. Además, Trump anunció que incrementará los aranceles sobre todos los automóviles, camiones y autopartes a partir del 1 de enero de 2027, aunque ya se aplican tasas del 50% a las importaciones de acero.

En respuesta, Ford expresó: "En lo que a mí respecta, que me bese el culo. Vamos a ir por él con todo". Propuso cobrar a Estados Unidos "el triple por el petróleo, la potasa, el uranio, metales generales y de tierras raras".

El primer ministro también comentó que en Canadá hay un clima de expectativa para una "guerra económica", indicando que todos están preparados para hacer sacrificios, y calificó a Trump de "arrogante, engreído y matón".

"Si llegas a un empate con un matón, ¿qué impide que ese matón vuelva por ti al día siguiente?", reflexionó Ford.