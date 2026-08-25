Casi 50.000 arrestos de ICE en julio, el número más alto durante el segundo mandato de Trump

FOTO: Cifra de arrestos por ICE sube a casi 50.000, la más alta mensual en segundo mandato de Trump

WASHINGTON — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a cerca de 50.000 individuos en julio, alcanzando la cifra mensual más elevada desde que Donald Trump asumió su segundo mandato.

Este aumento revela que la administración ha persistido en su política de deportaciones masivas, a pesar de un cambio en la estrategia a principios de este año. Anteriormente, se llevaban a cabo operativos de alto perfil en grandes ciudades, lo que generaba un fuerte rechazo público, pero ahora se han optado por arrestos más discretos.

Los 49.571 arrestos registrados en julio significan un incremento del 15% respecto a los 43.021 del mes anterior y un notable aumento del 70% en comparación con los 29.241 de febrero, tras las ofensivas en Minnesota, según datos oficiales proporcionados por el ICE al Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, y analizados por The Associated Press.

Antes de la toma de posesión de Trump, los arrestos migratorios se situaban por encima de 8.000, cifra que incluía en gran medida a inmigrantes trasladados desde cárceles y prisiones estatales o municipales. Durante el primer año de Trump en el cargo, las cifras comenzaron a aumentar a medida que el gobierno flexibilizaba las regulaciones sobre los lugares y las personas que podían ser arrestadas por el ICE, además de inyectar miles de millones de dólares en la agencia.

Los datos muestran que los arrestos alcanzaron más de 40.177 en diciembre, según informes obtenidos a través de una demanda bajo la Ley de Libertad de Información. Sin embargo, tras las protestas por las muertes de manifestantes en Minnesota en enero, los arrestos disminuyeron a casi 30.000 en febrero. Después de un periodo de estancamiento, las cifras volvieron a aumentar en junio, superando los 43.000 y alcanzando aproximadamente 49.500 en julio.

Lectura rápida ¿Qué ocurrió en julio?

ICE arrestó a casi 50.000 personas, la cifra más alta en el segundo mandato de Trump. ¿Quién lo anunció?

Los datos fueron proporcionados por el ICE al Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley. ¿Cuándo se registraron estos arrestos?

Los arrestos fueron contabilizados en julio de 2026. ¿Dónde se concentran los arrestos?

Texas y Florida concentraron casi 20.000 de los arrestos de julio. ¿Por qué aumentaron los arrestos?

Se debe a la continuidad de la política de deportaciones masivas del gobierno de Trump, a pesar de un enfoque moderado prometido.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había asegurado a principios de año, durante su audiencia de confirmación, que mantendría al ICE fuera de los titulares, sugiriendo que la ofensiva podría adoptar un enfoque más moderado. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por varios tiroteos mortales de inmigrantes en encuentros con agentes del ICE, lo que indica que no se ha apartado de la visión de Trump sobre las deportaciones masivas.

En julio, Texas y Florida concentraron casi 20.000 arrestos, lo que subraya la importancia de estos estados en la agenda de deportaciones del gobierno. Ambos estados han establecido acuerdos de cooperación con el ICE, conocidos como acuerdos 287g, que permiten a las fuerzas del orden locales y estatales actuar como extensiones de las agencias federales en asuntos migratorios.

Este aumento en los arrestos ocurre en un contexto donde el ICE, que recibió un refuerzo de miles de millones de dólares por parte del Congreso el verano pasado, ha sumado a 12.000 nuevos oficiales de deportación y agentes de investigación.