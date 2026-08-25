Los Leones y Las Leonas brillan en semifinales del Mundial de hockey 2026

FOTO: Los Leones quieren meterse en una final del mundo por primera vez en su historia.

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- Los Leones y Las Leonas hacen historia en el Mundial de hockey 2026, ya que ambas selecciones mantienen a la Argentina con la ilusión al máximo tras conseguir la clasificación a las semifinales.

Las Leonas son las que más experiencia tienen en esta instancia, ya que la disputaron en 10 de las 15 ediciones que se llevaron a cabo, con un saldo de seis triunfos y cuatro derrotas.

Las victorias, que por ende le dieron la clasificación a la final, fueron en Francia 1974, Alemania 1976, Irlanda 1994, Australia 2002, Argentina 2010 y España/Países Bajos 2022, luego de imponerse sobre India, Países Bajos, Estados Unidos, Australia y Alemania por duplicado, respectivamente.

A su vez, no consiguieron la victoria en España 1978 y 2006 ni en Países Bajos 1998 y 2014.

Los Leones, por su parte, disputarán su segunda semifinal en un Mundial de hockey, luego de los más que destacables triunfos sobre Inglaterra e India en la segunda fase.

Su único antecedente en las semifinales data del Mundial de Países Bajos 2014, en el que cayeron 5-1 frente a Australia, que se terminaría consagrando campeona.

Pese a la derrota, Los Leones se recuperaron para ganar la medalla de bronce y, dos años después, hicieron historia al conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En la presente edición del Mundial de hockey, Las Leonas se enfrentarán el jueves con Australia a partir de las 15:30, mientras que Los Leones se medirán con Alemania el viernes a la misma hora.