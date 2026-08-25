Franco Colapinto y Maia Reficco se reencuentran en Ámsterdam tras rumores de separación

La vida sentimental del piloto Franco Colapinto ha vuelto a acaparar la atención mediática luego de que aparecieran fotos suyas junto a una mujer que, tras confirmaciones, se identificó como la actriz Maia Reficco, con quien mantuvo una relación durante varios meses. Las imágenes sugieren una posible reconciliación entre ambos.

Las fotografías que han circulado en redes sociales han reavivado el interés en su relación y desmentido los rumores de separación que surgieron a principios de julio, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas.

La conductora de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre, compartió en su programa una imagen de la pareja caminando abrazados por las calles de Ámsterdam. Latorre comentó: "Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos". Esta imagen parece confirmar que la pareja ha superado sus diferencias.

La conductora también se refirió a la crisis que habrían atravesado, indicando que había escuchado sobre la separación y las tensiones que existían en su relación. "Hace poco nos enteramos de que se habían separado, que estaban como en una crisis. Yo no sé si la crisis es muy de ellos o del entorno", afirmó.

Además, Latorre insinuó que la familia de Colapinto, particularmente su madre, podría haber tenido un rol en la tensión entre la pareja. "A mí lo que me llegó es que a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa", agregó. La conductora explicó que, a menudo, las relaciones de deportistas jóvenes enfrentan desafíos a medida que comienzan a obtener éxito y contratos importantes.