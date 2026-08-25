"Solo hay dolor en el alma": el desgarrador relato de la familia de las víctimas de Alta Gracia

FOTO: Son cuatro los muertos en un choque frontal en Alta Gracia.

Una jornada de festejos familiares terminó convertida en una pesadilla para una familia de Bouwer.

Mientras celebraban dos cumpleaños, los allegados de Pablo César, Jésica Garrido, Yanina Garrido y Danilo Díaz recibieron la noticia del trágico choque frontal sobre el enlace de la ruta C45, cerca de Alta Gracia, que se cobró la vida de las cuatro personas que viajaban en el automóvil.

En diálogo con la prensa, Gloria relató la dramática secuencia previa al accidente. El grupo había viajado a Alta Gracia para retirar a Danilo Díaz del hospital tras un despiste en moto.

Mientras el automóvil emprendía el regreso con las cuatro víctimas, un hermano de las jóvenes volvió conduciendo el rodado menor por delante: "Él viajó rumbo a casa, normal, vio que la hermana venía tranquila atrás y nunca se imaginó lo que iba a pasar; si no, hubiera vuelto".

El testimonio de Gloria sumó una arista aún más desgarradora al confirmar que la pareja de Danilo Díaz se encuentra embarazada. "Dejó a Soledad embarazada de cuatro meses y a su primer hijo, que no lo va a poder ver. No hay palabras para explicar lo que pasó, es solamente un dolor en el alma", expresó.

En medio del dolor, los restos de las víctimas fueron derivados a distintas localidades para su despedida, incluyendo el traslado de Danilo a la provincia de Misiones y de Pablo a Santa María de Punilla de donde eran originarios.

Ante la imputación por conducción temeraria y la detención del conductor de la camioneta RAM, la familia exigió celeridad judicial: "Lo único que se pide es justicia, porque lamentablemente mató a personas muy buenas y dejaron a niños pequeños muy solos".

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