Superación, sueños y deporte: las cuatro historias detrás de la Antorcha en Reconquista

La Antorcha Suramericana llegó a Reconquista como parte del recorrido que llevará el fuego de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 por los 19 departamentos de la provincia. En la ciudad, cuatro deportistas fueron elegidos como embajadores para trasladar la llama: Marcos Raffin, Marisol Tozzi, Julio Nóbile y Daniela Agretti, cada uno con una trayectoria diferente dentro del deporte santafesino.

Raffin es jugador de Los Topos e integrante de la Selección Argentina de básquet para sordos. Para él, llevar la antorcha significó representar también a quienes tuvieron que superar obstáculos para acceder al deporte. “No la llevo solamente yo, sino que la llevan todos los deportistas que alguna vez soñaron también y todos los que tuvieron obstáculos y siguieron adelante”, expresó.

Otra de las protagonistas fue Marisol Tozzi, atleta amateur de Reconquista que atravesó un ACV en 2006 y años después encontró en el deporte un camino de recuperación y superación. Su trayectoria la llevó a consagrarse doble campeona sudamericana máster. “Todo es posible: esfuerzo, pasión y constancia es el camino para llegar a cumplir sus sueños”, sostuvo al compartir su experiencia.

El lanzador de martillo Julio Nóbile, oriundo de La Vanguardia, también formó parte del relevo. Durante años había imaginado la posibilidad de llevar una antorcha y finalmente pudo cumplir ese sueño en Reconquista. “Uno no siempre lleva la antorcha por uno mismo, sino también lo hace para toda una comunidad”, afirmó, y destacó el impacto que tendrán los Juegos en las nuevas generaciones y en la infraestructura deportiva que quedará en la provincia.

La cuarta protagonista fue Daniela Agretti, ciclista de Flor de Oro, además de atleta, docente y entrenadora. La santafesina tendrá otro desafío durante los Juegos: será entrenadora de la Selección Argentina de ciclismo. “Llevar a la selección argentina de ciclismo en mi propia provincia es un honor, el honor más grande de mi carrera”, señaló. También dejó un mensaje para quienes comienzan su recorrido deportivo: “Por más que haya piedras en el camino hay que seguir, levantar y seguir”.

La llegada de la antorcha a Reconquista forma parte de la previa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. El evento reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. El recorrido del fuego busca que la competencia no quede concentrada únicamente en las ciudades sede y que toda la provincia pueda sentirse parte de la celebración.