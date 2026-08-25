Son al menos cuatro los asesores con antecedentes que "Cañito" Flores llevó a la Legislatura

La fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, investiga una red de delitos graves en el norte cordobés mientras sale a la luz cómo un dirigente peronista llevó a la Legislatura a hombres con condenas e imputaciones vigentes por abuso, explotación infantil y peculado.

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La causa ya suma 15 acusados. Siete de ellos enfrentan cargos por abuso sexual contra al menos tres niñas. La investigación sigue abierta y no se descarta que aparezcan más víctimas.

Entre los primeros detenidos figura José Villarreal, asesor legislativo con un historial pesado: en 2021 fue imputado por reducción a la servidumbre y abuso sexual con acceso carnal. Pese a esa causa vigente, ingresó a la Unicameral de la mano del legislador Ernesto Ramón “Cañito” Flores, del peronismo del departamento Río Seco.

Asesores con pasado judicial en la Legislatura

El caso no se detiene en Villarreal. Según la información difundida, al menos cuatro asesores que Flores llevó a la Legislatura cordobesa contaban con antecedentes penales:

-Ariel Rodríguez, condenado por peculado a tres años y medio de prisión.

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-Mario Giraudo, mano derecha de Flores durante un tiempo, condenado a dos años de prisión condicional por encubrir un abuso sexual (fallo apelado). La causa principal involucró a Octavio López, sentenciado a 10 años por violar a un adolescente de 16 años.

-José Héctor Villegas, ex jefe comunal de Puesto de Castro durante 24 años. Imputado en 2023 por la propia fiscal Cepede por explotación de trabajo infantil y abuso deshonesto. El juzgado de control de Deán Funes confirmó la imputación en 2025. En esa misma causa, Cepede pidió investigar a una jueza de paz del norte cordobés por supuestos intentos de amenazar a testigos.

Villegas, al cierre de la información, seguía figurando como asesor del bloque del Partido Justicialista en el portal de la Legislatura.

Julio Camaño, dirigente radical de la zona norte, quien lleva años siguiendo los movimientos del legislador Flores, contó que conocía el maltrato que sufría una niña que vivía con la familia Villarreal.

“Sabía que la maltrataban, que era muy chiquita. La tenían prácticamente como una esclava. Andaba descalza corriendo las cabritas… en las piedras, en todos los cerros”, relató. Sobre los abusos sexuales, dijo: “Nadie decía nada, nadie se animaba a hablar”.

Responsabilidades y el pedido de transparencia

La vicegobernadora y jefa del Poder Legislativo sostuvo a Canal 10 que la Legislatura no tiene responsabilidad sobre los contratos de los asesores: eso recae en cada legislador. La afirmación apunta directamente a Flores.

Camaño fue más allá y reclamó que el legislador devuelva los salarios pagados a esos asesores que, según su visión, no debían haber sido contratados. También denunció demoras para obtener la declaración jurada patrimonial de Flores correspondiente a 2007, año en que ingresó formalmente a la política.

Flores fue legislador entre 2007 y 2011, intendente de Villa de María de Río Seco entre 2011 y 2023, y regresó a la Unicameral en 2023.

Informe de Juan Federico y Francisco Centeno.