Otro asesor de "Cañito" Flores con condena firme: lo echaron de EPEC por usurpación y peculado

La trama que rodea al legislador Ramón "Cañito" Flores (del PJ y representa al departamento Río Seco por Hacemos Unidos por Córdoba) no se agota en el caso Villarreal. Fuentes oficiales y documentación consultada confirman que otro de sus asesores en la Legislatura de Córdoba carga con una condena penal firme.

Se trata de Ariel Alejandro Rodríguez, quien hasta anoche figuraba en el portal de la Unicameral como asesor del legislador Flores, actualmente con licencia. Rodríguez no está investigado ni procesado: fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de usurpación y peculado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De empleado de EPEC a usurpador de un campo en Río Seco

Rodríguez era trabajador de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Según la sentencia judicial, utilizó herramientas y móviles de la empresa para usurpar un campo ubicado en Río Seco. Por esos hechos fue exonerado de EPEC y condenado.

El dato no es menor: un hombre con condena firme por peculado y usurpación seguía cobrando como asesor legislativo hasta hace pocas horas.

El mismo patrón: de la municipalidad a la Legislatura

La historia se repite. Cuando Ramón Flores finalizaba su mandato como intendente de Villa de María de Río Seco, en 2023, incorporó a planta permanente tanto a José Aníbal Villarreal como a Ariel Alejandro Rodríguez.

Asumió el nuevo intendente, Arce, y los removió del municipio. Flores, ya en la Legislatura, los sumó a su equipo de asesores.

Uno está hoy detenido e imputado por los delitos más aberrantes vinculados a niñas menores de edad. El otro tiene una condena firme por haber usado bienes públicos para cometer un delito. Ambos llegaron a la Unicameral de la mano del mismo legislador.

El silencio y los filtros que no funcionan

El caso vuelve a poner en evidencia la falta de controles reales dentro de la Legislatura. Mientras distintos bloques reclaman modificar la ley para incluir también las causas abiertas de los asesores, en este episodio hay algo todavía más grave: existe una condena firme y, aun así, el nombre de Rodríguez aparecía en la nómina oficial.

El oficialismo mantiene hasta ahora silencio.

Informe de Francisco Centeno.