Otro asesor de "Cañito" Flores con condena firme: lo echaron de EPEC por usurpación y peculado
Mientras José Aníbal Villarreal permanece detenido por gravísimos delitos sexuales contra menores, se reveló que Ariel Alejandro Rodríguez, tiene una condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
21/08/2026 | 06:40Redacción Cadena 3
FOTO: Ramón Flores, legislador por el departamento Río Seco (PJ).
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Audio. Un convicto con condena estaba asesorando al legislador Ramón "Cañito" Flores
Radioinforme 3
La trama que rodea al legislador Ramón "Cañito" Flores (del PJ y representa al departamento Río Seco por Hacemos Unidos por Córdoba) no se agota en el caso Villarreal. Fuentes oficiales y documentación consultada confirman que otro de sus asesores en la Legislatura de Córdoba carga con una condena penal firme.
Se trata de Ariel Alejandro Rodríguez, quien hasta anoche figuraba en el portal de la Unicameral como asesor del legislador Flores, actualmente con licencia. Rodríguez no está investigado ni procesado: fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de usurpación y peculado.
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Escándalo en Córdoba. Quién es Ramón "Cañito" Flores, el legislador que pidió licencia en medio del escándalo por abusos
El dirigente peronista de 53 años representa al departamento Río Seco y fue intendente de Villa de María durante 12 años. Uno de sus asesores está entre los principales acusados en una investigación que ya tiene 11 detenidos.
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De empleado de EPEC a usurpador de un campo en Río Seco
Rodríguez era trabajador de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Según la sentencia judicial, utilizó herramientas y móviles de la empresa para usurpar un campo ubicado en Río Seco. Por esos hechos fue exonerado de EPEC y condenado.
El dato no es menor: un hombre con condena firme por peculado y usurpación seguía cobrando como asesor legislativo hasta hace pocas horas.
El mismo patrón: de la municipalidad a la Legislatura
La historia se repite. Cuando Ramón Flores finalizaba su mandato como intendente de Villa de María de Río Seco, en 2023, incorporó a planta permanente tanto a José Aníbal Villarreal como a Ariel Alejandro Rodríguez.
Asumió el nuevo intendente, Arce, y los removió del municipio. Flores, ya en la Legislatura, los sumó a su equipo de asesores.
Uno está hoy detenido e imputado por los delitos más aberrantes vinculados a niñas menores de edad. El otro tiene una condena firme por haber usado bienes públicos para cometer un delito. Ambos llegaron a la Unicameral de la mano del mismo legislador.
El silencio y los filtros que no funcionan
El caso vuelve a poner en evidencia la falta de controles reales dentro de la Legislatura. Mientras distintos bloques reclaman modificar la ley para incluir también las causas abiertas de los asesores, en este episodio hay algo todavía más grave: existe una condena firme y, aun así, el nombre de Rodríguez aparecía en la nómina oficial.
El oficialismo mantiene hasta ahora silencio.
Informe de Francisco Centeno.
Lectura rápida
¿Quién es el legislador involucrado?
El legislador es Ramón "Cañito" Flores, del PJ, que representa al departamento Río Seco.
¿Qué delito cometió Ariel Alejandro Rodríguez?
Ariel Alejandro Rodríguez fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por usurpación y peculado.
¿Dónde trabajaba Rodríguez antes de la condena?
Rodríguez era trabajador de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
¿Qué sucedió con los asesores en la municipalidad?
Flores incorporó a Rodríguez y a José Aníbal Villarreal a la planta permanente de la municipalidad antes de ser removidos.
¿Qué se critica sobre la Legislatura?
Se critica la falta de controles reales en la Legislatura, ya que un condenado firmemente seguía en la nómina de asesores.