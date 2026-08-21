En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Otro asesor de "Cañito" Flores con condena firme: lo echaron de EPEC por usurpación y peculado

Mientras José Aníbal Villarreal permanece detenido por gravísimos delitos sexuales contra menores, se reveló que Ariel Alejandro Rodríguez, tiene una condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

21/08/2026 | 06:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Ramón Flores, legislador por el departamento Río Seco (PJ).

FOTO: Ramón Flores, legislador por el departamento Río Seco (PJ).

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Un convicto con condena estaba asesorando al legislador Ramón "Cañito" Flores

    Radioinforme 3

    Episodios

La trama que rodea al legislador Ramón "Cañito" Flores (del PJ y representa al departamento Río Seco por Hacemos Unidos por Córdoba) no se agota en el caso Villarreal. Fuentes oficiales y documentación consultada confirman que otro de sus asesores en la Legislatura de Córdoba carga con una condena penal firme.

Se trata de Ariel Alejandro Rodríguez, quien hasta anoche figuraba en el portal de la Unicameral como asesor del legislador Flores, actualmente con licencia. Rodríguez no está investigado ni procesado: fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de usurpación y peculado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De empleado de EPEC a usurpador de un campo en Río Seco

Rodríguez era trabajador de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Según la sentencia judicial, utilizó herramientas y móviles de la empresa para usurpar un campo ubicado en Río Seco. Por esos hechos fue exonerado de EPEC y condenado.

El dato no es menor: un hombre con condena firme por peculado y usurpación seguía cobrando como asesor legislativo hasta hace pocas horas.

El mismo patrón: de la municipalidad a la Legislatura

La historia se repite. Cuando Ramón Flores finalizaba su mandato como intendente de Villa de María de Río Seco, en 2023, incorporó a planta permanente tanto a José Aníbal Villarreal como a Ariel Alejandro Rodríguez.

Asumió el nuevo intendente, Arce, y los removió del municipio. Flores, ya en la Legislatura, los sumó a su equipo de asesores.

Uno está hoy detenido e imputado por los delitos más aberrantes vinculados a niñas menores de edad. El otro tiene una condena firme por haber usado bienes públicos para cometer un delito. Ambos llegaron a la Unicameral de la mano del mismo legislador.

El silencio y los filtros que no funcionan

El caso vuelve a poner en evidencia la falta de controles reales dentro de la Legislatura. Mientras distintos bloques reclaman modificar la ley para incluir también las causas abiertas de los asesores, en este episodio hay algo todavía más grave: existe una condena firme y, aun así, el nombre de Rodríguez aparecía en la nómina oficial.

El oficialismo mantiene hasta ahora silencio.

Informe de Francisco Centeno.

Lectura rápida

¿Quién es el legislador involucrado?
El legislador es Ramón "Cañito" Flores, del PJ, que representa al departamento Río Seco.

¿Qué delito cometió Ariel Alejandro Rodríguez?
Ariel Alejandro Rodríguez fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por usurpación y peculado.

¿Dónde trabajaba Rodríguez antes de la condena?
Rodríguez era trabajador de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

¿Qué sucedió con los asesores en la municipalidad?
Flores incorporó a Rodríguez y a José Aníbal Villarreal a la planta permanente de la municipalidad antes de ser removidos.

¿Qué se critica sobre la Legislatura?
Se critica la falta de controles reales en la Legislatura, ya que un condenado firmemente seguía en la nómina de asesores.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf