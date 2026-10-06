Discusión de tránsito fatal en Santo Tomé: murió un hombre de 72 años

Un violento episodio de intolerancia al volante terminó en tragedia este lunes por la noche en la ciudad santafesina de Santo Tomé. Un hombre de 72 años, identificado como Omar Bonacci, falleció mientras era trasladado de urgencia hacia el hospital local tras haber sufrido una fuerte agresión física en medio de un incidente de tránsito.

El hecho ocurrió en la concurrida intersección de Avenida 7 de Marzo y calle Buenos Aires, donde el auto de la víctima —un Toyota Yaris— colisionó contra una motocicleta Motomel Blitz conducida por un sujeto de 35 años, de iniciales M.A. Pese a que el siniestro inicial no registró personas heridas de gravedad, la situación derivó de inmediato en una acalorada discusión verbal entre ambos conductores en plena vía pública.

De acuerdo con los primeros testimonios recolectados por los investigadores en la escena, la confrontación escaló en violencia hasta que el motociclista le habría propinado una patada al anciano. La agresión provocó que el hombre de 72 años perdiera el equilibrio, cayera e impactara fuertemente su cabeza contra el pavimento.

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Una ambulancia del servicio de emergencias acudió al lugar y asistió a Bonacci, pero el conductor falleció camino al Hospital Samco de Santo Tomé debido a las severas lesiones sufridas en el cráneo.

Por su parte, el motociclista agresor fue aprehendido en el lugar y trasladado a la Comisaría 12ª de la zona. Las autoridades judiciales intervinientes dispusieron que permanezca en calidad de detenido, bajo la imputación primaria del delito de homicidio en ocasión de riña, mientras se analizan las cámaras de seguridad para terminar de reconstruir la mecánica de la agresión.