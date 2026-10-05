Juan Ingaramo teloneó a Robbie Williams: "Apareció de la nada y nos saludó con total humildad"

El cantante y actor cordobés Juan Ingaramo vivió una experiencia inolvidable al ser el telonero de Robbie Williams en sus tres shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. El artista local sorprendió al público y a sus seguidores al compartir en Instagram el momento en que el propio Williams se le acercó durante la prueba de sonido.

En una charla con Cadena 3, Ingaramo relató cómo se dio el encuentro: “Yo no me había propuesto conocerlo ni nada, para no molestar. Son protocolos de mucha seguridad. Y de golpe, en la prueba de sonido, apareció el tipo solo arriba del escenario. No había nadie. Se apareció y muy cariñosamente y respetuosamente nos saludó. Se me puso a preguntar de mí, de mi vida, de mi familia. Divino. Una onda, una humildad”.

El cordobés contó que le explicó que era de Córdoba y que vivía con su mujer y su hija Lila, de 7 años. “Me dice ‘¡Uy! ¿Cómo se llama tu hija? ¡Lila! ¿Qué edad tiene? 7’. Después me habló de su hija más grande, que tiene 14 y se fue a un colegio pupilo. Estaba muy conectado y muy sensible. También muy agradecido del cariño de la gente. Hablamos en inglés. Nos fuimos bendecidos”.

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La propuesta de telonear al británico llegó de una manera particular. “El año pasado vi la película Better Man y empecé a subir historias tocando temas de él. El productor argentino del show me respondió y me dijo: ‘Si el año que viene lo traigo, vos lo teloneás’. Finalmente fue realidad. A las dos semanas me confirmó: ‘Sos el telonero de Robbie’. Increíble”.

Ingaramo valoró los tres shows que vio en vivo: “Es como cuando ves a los grandes jugadores. Tiene una jerarquía que marca la diferencia. A nivel vocal se canta la vida, baila, tiene una onda bárbara. El repertorio sobrevive el paso del tiempo. Y me sorprendió la conexión con la gente: el nivel de locura del público argentino es único. Ellos se siguen sorprendiendo”.

Actualmente Ingaramo combina su carrera musical con la actuación. Está rodando la miniserie de Netflix Plata Quemada, basada en la novela de Ricardo Piglia sobre el famoso atraco de 1965 en San Fernando. “Es un sueño ser parte de un rodaje de primer nivel. Son jornadas muy cansadoras, pero estás feliz de participar junto a grandes actores. La novela de Piglia es alucinante”, adelantó. La serie, que tendrá dirección de Marcelo Piñeyro (el mismo de la película de 2000), llegaría el año próximo a la plataforma.

Entrevista de Viva la Radio.