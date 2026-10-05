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Boca agotó la popular Artime para visitar a Instituto

Quedan disponibles plateas Gasparini para los simpatizantes xeneizes.

05/10/2026 | 19:03Redacción Cadena 3

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Instituto recibirá a Boca Juniors este viernes desde las 19:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El encuentro contará con la presencia de ambas hinchadas. Los simpatizantes "xeneizes" ya agotaron las entradas correspondientes a la Popular Artime.

Por este motivo, solo quedan disponibles algunas localidades de la Platea Gasparini, según informó la institución de Alta Córdoba. Las plateas tienen un valor de $100.000 y se pueden adquirir exclusivamente a través de la web oficial del club.

Para ingresar al Kempes, todos los hinchas de Boca deberán contar con el DNI físico, requisito obligatorio para acceder al sector visitante.

Lectura rápida

1. ¿Quién recibirá a Boca Juniors?

Instituto recibirá a Boca Juniors este viernes.

2. ¿Cuándo es el partido?

El partido será este viernes a las 19:30.

3. ¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.

4. ¿Qué deben presentar los hinchas de Boca para ingresar?

Los hinchas de Boca deberán presentar el DNI físico para ingresar al sector visitante.

5. ¿Cuál es el precio de las plateas disponibles?

Las plateas tienen un valor de $100.000 y se pueden adquirir a través de la web oficial del club.

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