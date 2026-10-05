Boca agotó la popular Artime para visitar a Instituto

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Instituto recibirá a Boca Juniors este viernes desde las 19:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El encuentro contará con la presencia de ambas hinchadas. Los simpatizantes "xeneizes" ya agotaron las entradas correspondientes a la Popular Artime.

Por este motivo, solo quedan disponibles algunas localidades de la Platea Gasparini, según informó la institución de Alta Córdoba. Las plateas tienen un valor de $100.000 y se pueden adquirir exclusivamente a través de la web oficial del club.

Para ingresar al Kempes, todos los hinchas de Boca deberán contar con el DNI físico, requisito obligatorio para acceder al sector visitante.