Alertas

El área deserá afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Se prevén abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 mm y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enpresenta, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 80%. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 6 m/s desde el sur.

El clima hoy domingo 22 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían intensificarse durante las tormentas. La humedad alta y la inestabilidad atmosférica contribuirán a la formación de tormentas a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense presentarán con variaciones en las condiciones climáticas. El lunes, la mínima será de 18° y la máxima de 24°, con lluvias moderadas. El martes, se prevén lluvias de alta intensidad, con mínimas de 16° y máximas de 27°. El miércoles, el clima mejorará con mínimas de 17° y máximas de 27°, aunque se esperan cielos parcialmente nublados. El jueves, regresarán las lluvias moderadas, con mínimas de 17° y máximas de 20°. Finalmente, el viernes se presentará con mínimas de 15° y máximas de 29°, con pocas nubes en el cielo.