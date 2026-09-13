Cadena 3 presentó el documental "Crónicas heroicas de la Zona Cero"
Se basa en testimonios del conserje de las Torres Gemelas, que rescató a centenas de personas, y de una médica argentina que actuó como voluntaria tras los derrumbes. La producción especial recupera audios históricos de la radio.
13/09/2026 | 10:02Redacción Cadena 3
FOTO: A 25 años del atentado a las Torres Gemelas.
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Audio. "Crónicas heroicas de la Zona Cero", documental de Cadena 3 sobre el atentado a las Torres Gemelas
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Cadena 3 estrenó este jueves a la noche la producción especial titulada “Crónicas heroicas de la Zona Cero”, realizada con motivo del 25º aniversario del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York.
Conducida por Agustina Vivanco, cuenta con dos entrevistas escalofriantes:
William Rodríguez era el conserje de la Torre Norte y se convirtió en un héroe nacional al ayudar a salvar a cientos de personas tras el atentado del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York. El puertorriqueño tenía la única llave maestra del edificio y la usó para abrir puertas y oficinas bloqueadas piso por piso. “Le llamo la llave mágica y aún la conservo en mi poder”, relató. También guió a los bomberos por las escaleras para rescatar a las personas atrapadas hasta el piso 39. Rodríguez se transformó en un activista y portavoz de los derechos de las víctimas hispanas del 11 S, y viaja por el mundo para dar charlas sobre su experiencia de supervivencia.
Alejandra Ciappa se encontraba en Nueva York cursando un post doctorado en genética y al momento del ataque decidió ingresar como voluntaria a la Zona Cero. Entró con la aspiración de auxiliar a sobrevivientes, pero se encontró con que no quedaba nadie con vida. “Eso me aniquiló el ego”, contó. Luego se dio cuenta que debía ayudar a los residentes de los edificios aledaños al desastre y convencerlos que abandonaran sus propiedades por los riesgos de derrumbes. Su sentido de la empatía y compasión le mostró otro camino a seguir en su vida.
En el documental, Rodríguez y Ciappa cuentan cómo lograron sobrellevar esas tremendas experiencias vividas hace 25 años.
El documental también contiene tres audios históricos de Cadena 3: el primer anuncio de Cynthia Zak desde Estados Unidos y la reacción inmediata de Mario Pereyra que entiende la magnitud del desastre; el análisis temprano de Miguel Clariá que advierte sobre la venganza que desplegará el presidente George Bush, y la mención de Chema Forte sobre el principal sospechoso: Osama Bin Laden, un nombre desconocido para la mayoría en el mundo.
Créditos
Conducción: Agustina Vivanco
Producción periodística y guion: Carlos Marcó, Erika Andújar, Marcos Villagra y Antonella Massó
Edición multimedia: Nicolás Silva, Julián Mira, Sabrina Gamarra y Francisca Llanes
Locución: Fernando Zavala
Edición de audios y diseño artístico: Waldo Sandoval
Dirección audiovisual: Mateo Ferrer
Dirección general: Sergio Suppo
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Lectura rápida
¿Qué producción estrena Cadena 3? La producción especial titulada “Crónicas heroicas de la Zona Cero”.
¿Quiénes son los protagonistas de las entrevistas? William Rodríguez y Alejandra Ciappa.
¿Cuándo ocurrió el ataque a las Torres Gemelas? El ataque ocurrió el 11 de setiembre de 2001.
¿Dónde se desarrolla la historia? La historia se desarrolla en la Zona Cero de Nueva York.
¿Por qué es significativo el documental? Es significativo porque conmemora el 25º aniversario del ataque y presenta testimonios de sobrevivientes.