Belgrano y Sarmiento empatan 1-1 en un emocionante final del Torneo Clausura

FOTO: Agónico empate de Belgrano ante Sarmiento por la novena fecha del Torneo Clausura.

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) – Sarmiento no pudo mantener su ventaja y terminó cediendo un empate 1-1 en el cierre del partido contra Belgrano, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, disputado en el estadio Eva Perón de Junín.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el equipo local tomó la delantera a los 33 minutos del primer tiempo gracias a un gol del delantero paraguayo Junior Marabel. Sin embargo, la igualdad llegó a los 55 minutos del segundo tiempo, cuando Lucas Passerini convirtió un penal.

Con este empate agónico, los dirigidos por Facundo Sava no lograron alcanzar la cima de la Zona B y se posicionaron en el tercer lugar con 16 puntos, mientras que Belgrano se encuentra en la sexta posición con 13 unidades.

El partido fue equilibrado, y la primera modificación en el marcador llegó por parte de Marabel, quien, a pesar de que su penal fue inicialmente atajado por el arquero Thiago Cardozo, logró aprovechar el rebote para enviar el balón al fondo de la red.

Cuando parecía que el equipo de Junín se quedaría con la victoria en casa, Passerini logró empatar el partido a los 10 minutos del tiempo de descuento, frustrando así la alegría del "Verdolaga".

De cara a los próximos compromisos, Sarmiento se enfrentará a Racing el viernes 18 de septiembre a las 21:15, mientras que Belgrano recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el domingo 20 de septiembre a las 19:15.