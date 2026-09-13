Belgrano lo empató en la última jugada del partido con gol de Passerini de penal

Belgrano empató 1-1 ante Sarmiento de Junín por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Pirata logró rescatar un punto sobre el final, luego de estar en desventaja durante buena parte del encuentro. Otra vez Lucas Passerini pateó un penal en la última jugada del encuentro, igual que la semana pasada ante Huracán, pero en esta oportunidad lo cambió por gol.

Sarmiento se puso en ventaja a los 33 minutos del primer tiempo por intermedio de Junior Marabel. El delantero pateó un penal, atajó Cardozo, y le quedó el rebote servido, con el arquero en el piso.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski buscó la igualdad durante el complemento, aunque el tiempo comenzó a jugarle en contra. Cuando parecía que el conjunto de Junín se quedaba con los tres puntos, Belgrano tuvo su última oportunidad.

En el décimo minuto de descuento, Lucas Passerini se hizo cargo de un penal y no falló: marcó el 1-1 definitivo y le permitió al Pirata regresar a Córdoba con un punto.

Con este resultado, Sarmiento quedó con 16 puntos, mientras que Belgrano alcanzó las 13 unidades en el Clausura. El Verde acumula cinco triunfos, un empate y tres derrotas, en tanto que el Pirata suma tres victorias, cuatro empates y dos caídas.

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