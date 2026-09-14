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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 6° y 14°. Se esperan cielos parcialmente nublados y vientos suaves. Conocé todos los detalles del clima para hoy.

14/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el lunes 14 de septiembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el lunes 14 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes dispersas. La temperatura actual es de , con una sensación térmica de . La humedad se encuentra en 72%, lo que genera una atmósfera algo fresca. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.88 m/s desde el noreste, contribuyendo a la sensación de frescura. La presión atmosférica es de 1029 hPa.

El clima hoy lunes 14 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de y una máxima de 15°. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca con nubes dispersas, sin probabilidades de lluvia. La humedad y el viento se mantendrán en niveles similares a los actuales, lo que permitirá disfrutar de un día agradable, aunque fresco, en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el martes 15 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 19°, con nubes rotas. El miércoles 16, la mínima será de y la máxima de 13°, con cielo despejado. El jueves 17, se espera una mínima de 12° y una máxima de 16°, con nubes cubiertas. Finalmente, el viernes 18, la mínima será de 14° y la máxima de 19°, con cielo despejado.

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