Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este lunes 14 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con pocas nubes. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 8°. La humedad es del 79%, lo que genera una atmósfera algo fresca. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica se mantiene en 1026 hPa.

El clima hoy lunes 14 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Las condiciones del viento serán suaves, con una brisa que podría alcanzar hasta 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca durante la mañana. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas agradables. Para el martes 15 de septiembre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 22°, con cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 22°, manteniendo el cielo claro. El jueves 17 de septiembre, se espera un leve aumento en las temperaturas, con una mínima de 11° y una máxima de 24°, también con cielo despejado. Finalmente, el viernes 18 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 22°, aunque se prevén algunas nubes en el cielo.