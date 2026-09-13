Deportivo Morón triunfa ante Racing de Córdoba y retoma la cima de la Primera Nacional 2026

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) – Deportivo Morón sigue encadenando victorias y logró su tercer triunfo consecutivo ante Racing de Córdoba, lo que le permite regresar al primer puesto de la zona A de la Primera Nacional 2026.

Según se informó, en un partido disputado en el estadio Miguel Sancho, la visita se impuso gracias a los goles de los delanteros Mateo Levato y Franco Fagúndez, anotados a los 41 minutos del primer tiempo y a los 27 del segundo, respectivamente. El descuento llegó a través de un gol en contra del atacante Franco Toloza, cuando restaban 45 minutos del segundo tiempo.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Walter Otta se posiciona nuevamente en la cima de su grupo en la segunda categoría del fútbol argentino, acumulando 55 unidades y compartiendo el liderazgo con Ferro. Por su parte, el equipo cordobés se encuentra en la décima posición del mismo grupo, con 35 puntos, a cuatro de la zona de clasificación para el torneo reducido por el segundo ascenso.

En una jornada en la que el equipo del barrio porteño de Caballito dejó escapar dos puntos tras empatar sin goles contra Almirante Brown, Morón supo aprovechar la oportunidad para volver a liderar el grupo.

El primer gol llegó a los 41 minutos de la primera parte, tras una recuperación alta del volante Santiago Kubiszyn, quien llegó hasta el fondo por el costado derecho y realizó un centro atrás que fue definido por Levato con un remate de primera.

Posteriormente, Fagúndez convirtió un penal, siendo uno de los máximos goleadores del torneo con 13 tantos en 29 partidos. Un cabezazo del mediocampista Catriel Peña impactó en Toloza, quien intentó despejar el balón de chilena, resultando en el único gol de descuento.

Resultados del día en la fecha 29 de la Primera Nacional.

Domingo 13/9.

Los Andes 1-1 San Miguel.

Almirante Brown 0-0 Ferro.

Estudiantes de Buenos Aires 1-0 Acassuso.

Patronato 0-0 Temperley.

Gimnasia de Jujuy 2-1 Atlético de Rafaela.

Mitre 0-0 Chaco For Ever.

Racing de Córdoba 1-2 Deportivo Morón.

Midland 1-0 Chacarita.

Godoy Cruz 2-0 Colón.

San Martín de Tucumán 3-0 Agropecuario.

Agencia NA