FOTO: Omar Perotti: "Nos tocó empezar y esto es una verdadera política de Estado".

El exgobernador de Santa Fe Omar Perotti estuvo presente en la apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Rosario y celebró la llegada de una competencia cuya organización comenzó durante su gestión y que ahora tiene a la provincia como escenario.

En diálogo con Cadena 3, Perotti se mostró “muy contento” por la inauguración y destacó el impacto que tendrán los Juegos para Rosario, Santa Fe y Rafaela.

“Van a ser días hermosos para Santa Fe, para la provincia, para Rosario, para la ciudad capital, para Rafaela”, sostuvo.

El exgobernador consideró que la competencia representa “una proyección de lo que es Santa Fe” y definió su realización como “un sueño cumplido”, con el deporte como herramienta para vincular a distintos sectores de la sociedad.

“Santa Fe tiene mucho en eso, tiene una rica historia en clubes, en federaciones y en lo que es la posibilidad de organización. Esto es una demostración clara de eso”, afirmó.

Perotti también hizo referencia al recorrido que tuvo el proyecto y reivindicó la continuidad entre las distintas gestiones provinciales. “Nos tocó empezar, nos tocó conseguir las fechas, buscar las cosas. Otro gobierno lo sigue, el gobierno de Pullaro termina las obras”, señaló.

Para el exmandatario, esa continuidad constituye uno de los aspectos centrales de la realización de los Juegos. “Creo que esto es una verdadera política de Estado y eso es lo que Santa Fe tiene que disfrutar”, concluyó.