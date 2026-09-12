Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 12 de septiembre.

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El número de sorteo 13031 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 5114, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5114

2° 7617

3° 5478

4° 8513

5° 1938

6° 7080

7° 0236

8° 4051

9° 2557

10° 2087

11° 9822

12° 0942

13° 5540

14° 0541

15° 1605

16° 3633

17° 4704

18° 0949

19° 5650

20° 9770