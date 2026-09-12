Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 12 de septiembre.
El sorteo número 13031 de la Quiniela Turista se realizó el sábado 12 de septiembre a las 22:15, con el número 5114 en la cabeza, interpretado como "A primera (Borracho)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13031 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 5114, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5114
2° 7617
3° 5478
4° 8513
5° 1938
6° 7080
7° 0236
8° 4051
9° 2557
10° 2087
11° 9822
12° 0942
13° 5540
14° 0541
15° 1605
16° 3633
17° 4704
18° 0949
19° 5650
20° 9770
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13031 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 12 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 5114, interpretado como "A primera (Borracho)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
Los resultados completos están disponibles en la nota de Cadena 3.