De Felippe, tras el triunfo: "Si todos vamos para el mismo lugar, la cosa va a mejorar"

FOTO: Omar De Felippe sumó su primer triunfo en su ciclo en Talleres. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

Omar De Felippe se fue conforme del Mario Alberto Kempes después de que Talleres venciera 2-1 a Unión y consiguiera su primera victoria como local en el Torneo Clausura. El entrenador destacó especialmente el cambio anímico de sus jugadores y aseguró que el equipo necesitaba una alegría como la de este sábado.

“Creo que hicimos mucho hincapié en la confianza, en hacer cosas fáciles que seguramente los chicos saben”, explicó De Felippe en conferencia de prensa.

El técnico valoró especialmente lo realizado durante la primera mitad. “Me gustó muchísimo el primer tiempo, mucha dinámica”, señaló, y consideró que la falta de resultados había generado dudas en el plantel.

“Necesitábamos ganar hoy para todos, para todos Talleres, para los jugadores, para nosotros, para la gente que vino”, sostuvo.

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“Cada uno resolvió lo que tenía que hacer”

De Felippe también destacó la respuesta individual de sus futbolistas durante el encuentro.

“Me gustó que cada uno resolvió lo que tenía que hacer desde su lugar. Creo que fuimos importantes en ese aspecto, cada uno tuvo la confianza para hacer lo que dictaba el partido en ese momento”, afirmó.

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Sin embargo, advirtió que todavía quedan aspectos por corregir. Entre ellos, mencionó la necesidad de aprovechar mejor la amplitud del campo y de entender las características de cada rival.

“Tenemos que tener cuidado por dónde tenemos que ir”, explicó el entrenador, quien también lamentó que Unión haya conseguido descontar mediante una pelota parada.

El rol de Cristaldo y la recuperación de los referentes

Consultado por el funcionamiento de Franco Cristaldo, De Felippe explicó que su intención es adaptar el sistema a las características de los futbolistas que tiene a disposición.

“Cuando llegamos, vos llegás a un club, por lo menos nosotros, vemos qué jugadores tenés, qué características y a partir de ahí tratar de implementar un sistema en el cual ellos puedan sentirse cómodos y aprovechar lo que cada uno tiene”, señaló.

También resaltó la importancia de recuperar a jugadores experimentados para que los juveniles puedan desarrollarse con mayor soltura.

“Necesito que los grandes sean los protagonistas y entregarle la posibilidad de que jueguen a los chicos un poquito más suelto”, sostuvo.

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En ese sentido, destacó las condiciones de varios jóvenes del plantel y mencionó a Giovanni Baroni, Ortiz y Chiavassa como futbolistas con futuro.

“Me gustaría que Galarza se quede”

Uno de los temas que abordó De Felippe fue la situación de Matías Galarza, ante una posible salida del mediocampista.

“Sí, me gustaría que se quede”, respondió el entrenador, aunque aclaró que existen otros factores en juego.

“Hay cuestiones que a veces... Está el futuro de los chicos, hay un montón de cuestiones. Es un jugador que me gustaría contar con él. Pero bueno, si resuelve él y la dirigencia que se tenga que ir, listo”, explicó.

De Felippe también se refirió a Valentín Depietri, quien marcó el segundo gol ante Unión después de haber sido cuestionado por los hinchas.

“Cuando las cosas vienen mal, los palos son para todos”, sostuvo. Y agregó: “No hay un responsable por ganar y no hay un responsable por perder”.

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“Hoy me gustó mucho lo que vi”

De Felippe insistió en que el cambio de Talleres no estuvo relacionado con una transformación radical desde lo futbolístico, sino con ordenar conceptos y devolverles confianza a los jugadores.

“Hablamos mucho con ellos. Había muchos detalles que mejorar. Y creo que fuimos bastante directos con lo que queríamos”, explicó.

“Cuando los resultados te golpean, no tenés confianza y cometés errores muy puntuales que te llevan a que el equipo pierda confianza. Esto no es que no pueden jugar”, agregó.

El entrenador cerró con un mensaje de cara a lo que viene: “Necesitábamos este triunfo, lo lograron ellos con virtud y con defectos, pero nosotros les estamos atrás, es por acá, es por acá, es por acá”.

“Cada fin de semana es un desafío distinto, una prueba distinta, así que nos prepararemos para eso”, concluyó.

Informe de Nico Nuñez.