Ponzio celebra la tercera victoria consecutiva: "Sufrimos, jugamos y logramos ganar"

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- El director técnico de River Plate, Leonardo Ponzio, ofreció su análisis tras la victoria agónica del "Millonario" sobre Atlético Tucumán por 2-1. "En este estadio, con este club a veces se sufre y nosotros sufrimos, jugamos y logramos ganar", expresó Ponzio.

El entrenador detalló el enfoque que su cuerpo técnico había planificado para el partido y cómo se trabajó durante la semana. "La realidad es que vinimos con una postura, jugamos a lo que queríamos, tuvimos situaciones de gol estando once contra once, también cuando el rival tuvo uno menos", comentó. Además, indicó que eran conscientes de que las fortalezas de Atlético Tucumán radicaban en las jugadas a balón parado y en sus "grandes ejecutores", por lo que anticiparon que el gol rival podría surgir de esa manera.

Ponzio también enfatizó la intensidad que busca en su equipo: "La intensidad que uno quiere desde afuera es la de estar encima de la pelota, que jueguen, pero en los momentos en que no se puede, tratar de hacer un bloque defensivo donde te lleguen poco, como hoy". Sin embargo, reconoció que es "difícil sostener" ese nivel de juego debido al "desgaste que hicieron hoy", especialmente considerando que la lluvia había hecho que la cancha estuviera más "pesada".

El director técnico explicó que es "normal" que en ciertos momentos el equipo entregue la pelota al rival, lo cual es una consecuencia de su estilo de juego y el esfuerzo físico requerido para mantener el control del balón. Ponzio mencionó que en el fútbol argentino es común experimentar diferentes "estados" de juego, aunque se distinguió al señalar que "hay pocos equipos que mantengan la intención de avasallar al rival".

Por su parte, Tobías Andrada aclaró que su salida del campo se debió a una "paralítica", mientras que Tomás Galván dejó el partido por un "dolor en el tobillo", aunque destacó que "no es para preocuparse".

En relación a la defensa de los tiros libres, Ponzio comentó: "Creo que en el fútbol mundial hay equipos que trabajan más la pelota parada y juegan a eso; los últimos tres rivales tienen un poderío de esa manera; es trabajo eso".

Finalmente, anticipó el tipo de preparación que tendrá River durante la ventana de amistosos internacionales entre selecciones. "En la Fecha FIFA, esperemos llegar físicamente todos de la misma manera; todavía nos falta un partido, pero soy de los que piensan que, por ahí, tener un poco de frescura. Hay que liberar la cabeza de muchos; después del sábado contra Huracán lo analizaremos. No me vuelvo loco pensando en que hay que encerrar al equipo entrenando, porque lo hacen toda la semana. Creo que el ser humano necesita liberar y estar con sus familias".