Estudiantes logró una victoria agónica sobre Platense y se acerca a los playoffs

Estudiantes se impuso 2 a 1 ante Platense en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El equipo de La Plata presentó un once alternativo con la vista puesta en la revancha contra Corinthians en la Copa Libertadores, mientras que el Calamar hizo lo propio pensando en el partido de vuelta contra Fluminense. Adolfo Gaich y Guido Carrillo marcaron para el Pincha, mientras que Guido Mainero anotó para la visita.

El triunfo es casi milagroso para Estudiantes, que en la previa necesitaba sumar para alcanzar los puestos de playoffs en el Torneo Clausura. Con el empate que se mantenía hasta los 46 minutos del segundo tiempo, el equipo quedaba relegado respecto a Independiente, que ocupa el último puesto clasificatorio (con un partido menos).

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¡ADN PINCHA! Golazo agónico de Guido Carrillo para el 2-1 de Estudiantes contra Platense en UNO.



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Con esta victoria, Estudiantes alcanza las 10 unidades en la tabla, mientras que Platense se queda con 9. Por su parte, Independiente de Avellaneda tiene 13 puntos. A pesar de que el equipo dirigido por el Cacique Medina no logró ingresar a la pelea en esta jornada, su situación se presenta más favorable para la próxima fecha.

Desde Platense, el conjunto dirigido por Martín Palermo ya se enfoca en el encuentro de vuelta contra Fluminense en Vicente López. En el partido de ida, sufrieron una derrota 2 a 0 en Brasil y ahora deberán trabajar para revertir esa situación, a pesar del duro golpe que significó la derrota sufrida en La Plata.