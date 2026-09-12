Seguí la apertura de los Juegos Suramericanos por Cadena 3

Rosario será este sábado el escenario de la gran apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Desde las 18, el Monumento Nacional a la Bandera recibirá una ceremonia que combinará música, teatro, danza, tecnología y la identidad de Santa Fe para dar inicio a una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, con 43 deportes y 60 disciplinas hasta el 26 de septiembre.

Cadena 3 estará presente desde temprano para acompañar cada momento de una jornada histórica para Rosario. A través de las redes sociales de Cadena 3 Argentina, Cadena 3 Rosario y Cadena 3 Rafaela se podrá seguir desde las primeras horas la previa de la apertura, el movimiento en la ciudad, los preparativos, el detrás de escena y todo lo que suceda alrededor del Monumento. La cobertura también tendrá información permanente en la web de Cadena 3 Argentina y la pestaña de Rosario.

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Pero además habrá una posibilidad central para quienes quieran vivir el espectáculo completo: el canal de YouTube de Cadena 3 transmitirá íntegramente la ceremonia de apertura. De esta manera, se podrá seguir en vivo todo lo que ocurra sobre el escenario del Monumento, desde el comienzo hasta el cierre del espectáculo, con los artistas, la puesta audiovisual y cada uno de los momentos de una celebración que será vista en toda Sudamérica.

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La ceremonia tendrá una fuerte presencia de artistas de distintos géneros y generaciones. Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán serán parte del espectáculo, junto con la rosarina Mery San Dámaso y otros artistas de Rosario y Santa Fe. La propuesta reunirá a más de 100 artistas, con arreglos musicales de Lito Vitale y una puesta especialmente diseñada para contar la historia y la identidad santafesina.

El Monumento Nacional a la Bandera será protagonista de una puesta que incluirá mapping, pantallas, iluminación y cinematografía en vivo, además de música y escenas teatrales. El espectáculo comenzará con un “caminante del tiempo”, interpretado por Baglietto, y recorrerá distintos momentos vinculados con la historia y la cultura de Santa Fe hasta llegar a una celebración del encuentro entre los países participantes. La producción involucrará a cientos de artistas y trabajadores detrás de escena.