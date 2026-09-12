Crece la demanda en la Facultad de Odontología: “La crisis, por supuesto, tiene que ver”

FOTO: Más de 5.400 personas pasaron por la guardia de la Facultad durante el primer semestre.

El costo de la atención odontológica empuja cada vez a más personas a buscar alternativas fuera del sistema privado. La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario atendió a más de 5.400 pacientes durante el primer semestre del año solamente a través de su servicio de guardia.

El crecimiento de la demanda no se limita a personas sin cobertura médica. También llegan pacientes con obra social que encuentran dificultades para afrontar determinadas prácticas o que ya no cuentan con la misma cobertura que tenían anteriormente.

“La crisis, por supuesto, tiene que ver”, afirmó Natalia Pasko, odontóloga especialista y coordinadora de Gestión Hospitalaria de la Facultad de Odontología de la UNR, en diálogo con Una Mañana Para Todos, por Cadena 3 Rosario.

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La profesional explicó que el perfil de quienes recurren a la institución es cada vez más amplio. “Tenemos la llegada de pacientes con obra social, pacientes que no tienen obra social, niños, adultos. Es un rango etario variado”, señaló.

Uno de los motivos está directamente relacionado con el valor de las prestaciones. “Los tratamientos odontológicos son costosos, no solamente por los insumos, sino por el equipamiento que se necesita para realizarlos”, explicó Pasko.

A eso se suma, según indicó, que algunas obras sociales dejaron de cubrir prácticas que anteriormente estaban contempladas, lo que lleva a más personas a recurrir a los servicios universitarios.

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Una consulta desde $3.000

La guardia funciona como la puerta de entrada a la Facultad. Allí no solo se atienden urgencias y emergencias odontológicas, sino que también se realiza la admisión de quienes necesitan iniciar un tratamiento.

“Todo paciente que quiera iniciar un tratamiento para su salud bucal tiene que pasar por guardia, hacer una admisión y se le hace un diagnóstico”, detalló Pasko.

La consulta tiene actualmente un costo de 3.000 pesos, independientemente de que la urgencia pueda resolverse en ese momento. Si el paciente necesita una extracción dentaria de urgencia, el valor informado es de 8.000 pesos.

Luego, en caso de requerir otro tipo de atención, se establece un presupuesto de acuerdo con las prácticas necesarias.

“El costo que se cobra es un costo mínimo pero accesible para todos los pacientes que quieran hacer un tratamiento”, sostuvo la especialista.

Tras el diagnóstico inicial, los pacientes son derivados a las distintas cátedras, especialidades o espacios de formación de la Facultad.

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Atención abierta a toda la comunidad

Los servicios están disponibles para personas de Rosario y también para quienes llegan desde localidades de la región. No es necesario carecer de obra social para acceder.

La atención se realiza en el edificio de la Facultad de Odontología, ubicado en Santa Fe 3160, y cada servicio se encuentra bajo responsabilidad de profesionales.

En las cátedras también participan estudiantes, siempre con supervisión docente. “Si bien están los alumnos y son los cursantes de cada cátedra, están respaldados por sus jefes de trabajos prácticos”, aclaró Pasko.

Los turnos para continuar con los tratamientos se coordinan posteriormente de acuerdo con la especialidad y las necesidades de cada paciente.