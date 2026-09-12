Los 47 representantes del deporte rosarino que buscarán medallas en los Suramericanos

Después de la ceremonia inaugural en el Monumento a la Bandera, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 pondrán en marcha este domingo su programa deportivo. Rosario no solamente será la principal sede del acontecimiento, sino que también contará con 47 representantes distribuidos en 18 deportes.

La nómina reúne a deportistas nacidos en la ciudad y a otros formados o vinculados con instituciones rosarinas. Cuarenta y tres aparecen en el listado oficial presentado por el Comité Olímpico Argentino, mientras que otros cuatro participarán en Heyball, modalidad de billar incorporada como deporte invitado.

La cifra quedó definitivamente establecida después de conocerse que Facundo Guch no fue cedido por Newell’s para integrar la selección argentina masculina de fútbol. Por ese motivo, el número inicial de 48 representantes descendió a 47 y Rosario se quedó sin jugadores en esa disciplina.

Los primeros en competir

La participación local comenzará este domingo 13 de septiembre. Desde las 9, Lucas Alarcón, Jorge Llanos, Luis Morel y Diego Pavón disputarán la clasificación de Heyball en el bar Allison, ubicado en Paraguay 1047. Los cuartos de final están previstos para las 13, las semifinales para las 15 y la definición para las 17.

También será el turno de Valentina Cassanello en florete individual femenino, desde las 9 en el estadio Salvador Bonilla del club Provincial. La esgrimista volverá a presentarse el miércoles 16 en la prueba por equipos. Franco Marchetti, el otro representante rosarino de la disciplina, competirá el jueves 17 en florete masculino por equipos.

Luca Valentino Alfieri iniciará su participación en gimnasia artística este domingo en el Invencible Arena. El rosarino afrontará las clasificaciones individuales y por equipos y luego buscará llegar a las finales de barra fija, barras paralelas y caballo con arzones previstas para el martes 15 y el miércoles 16.

En el Picadero de La Rural comenzará el vóleibol de playa. Morena Marisa Abdala y Agostina Ghigliazza debutarán el domingo a las 11 frente a Chile, mientras que los hermanos Nicolás Matías y Tomás José Capogrosso enfrentarán a Ecuador desde las 17. Las dos parejas continuarán el lunes y, si avanzan, disputarán las instancias decisivas entre el martes y el jueves.

Patín, remo, SUP y vóleibol

El lunes 14 será el debut de Franco Donato Mastroianni Vito en el programa corto del patinaje artístico masculino. La competencia comenzará a las 12 en el Invencible.

Ese mismo día, Naiara Loreley Sagasti correrá los 1.000 metros sprint en el Patinódromo Municipal. Su calendario continuará el martes 15 con los 5.000 metros por puntos y el miércoles 16 con los 10.000 metros eliminación.

En la Laguna Setúbal de Santa Fe capital competirán los remeros Emiliano Oscar Calderón, Elena Cerrudo, Ignacio Daniel Pacheco y Máximo Gustavo Pacheco. Las series comenzarán el martes 15 y las diferentes finales se desarrollarán entre el miércoles 16 y el viernes 18.

También en la capital provincial estará Santino Luca Basaldella. El representante rosarino de Stand Up Paddle participará el martes 15 en sprint masculino y el miércoles 16 en la prueba técnica.

Martina Bednarek integrará la selección argentina femenina de vóleibol. Las Panteras jugarán sus partidos en el estadio cubierto Claudio Newell y debutarán el martes 15 a las 15 frente a Paraguay. Después enfrentarán a Chile, Venezuela y Colombia.

Judo, natación artística y esquí náutico

El viernes 18 comenzará la actividad del judo en el Invencible. Rosario tendrá cinco representantes: Pablo Ezequiel Aguirre Brassesco, Ivo Dargoltz, Agustina De Lucía, Sebastián Ramiro Nunes y Nicole Piscina.

Aguirre Brassesco y Nunes competirán en Nage No Kata. De Lucía lo hará en la categoría femenina hasta 63 kilos; Piscina, hasta 78 kilos; y Dargoltz, en la masculina hasta 100 kilos. Además, De Lucía y Dargoltz formarán parte de la competencia por equipos mixtos.

La natación artística contará con Milva Aimetta Alpigiani, María Carasatorre, María Clara Cecilia Rivero y Mercedes Romero Acuña. Las pruebas técnicas, libres y acrobáticas se desarrollarán entre el viernes 18 y el domingo 20 en el Centro Acuático Provincial.

Francisco y Tobías Giorgis competirán en esquí náutico en el Lago Sur de Santa Fe. El viernes 18 afrontarán las preliminares de slalom, figuras y salto; el sábado 19 participarán del overall y el domingo 20 se disputarán las finales.

Pedro De Haro será el único representante local dentro del seleccionado masculino de rugby seven. Argentina comenzará su camino el viernes 18 en el Óvalo del Hipódromo y enfrentará durante la primera fase a Paraguay, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Brasil.

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La última semana tendrá fuerte presencia rosarina

Desde el lunes 21, Roberto Luciano Pezzota competirá en squash individual y por equipos en La Rural. El mismo día comenzará el tenis en el Óvalo del Hipódromo, con Luciano Emanuel Ambrogi en individuales y dobles mixtos y Luisina Giovannini en individuales y dobles femeninos.

El polo acuático será la disciplina con mayor cantidad de representantes locales. El seleccionado masculino tendrá a Lautaro Camino, Esteban Lucas Corsi, Tomás Rodrigo Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomas Tilatti.

En el conjunto femenino estarán Carla Celeste Comba, Cora Emilia Masip, Maitena Lara Romano y Nahir Carin Stegmayer. La competencia se disputará desde el lunes 21 hasta el sábado 26 en el Centro Acuático Provincial.

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Juegos Suramericanos Suramericanos 2026. Rosario abre los Juegos Suramericanos 2026: seguí toda la cobertura de Cadena 3 La ceremonia será transmitida íntegramente por el canal de YouTube de Cadena 3, mientras que las redes sociales de Cadena 3 Argentina, Rosario y Rafaela mostrarán desde temprano la previa, los preparativos y todo lo que pase alrededor del Monumento Nacional a la Bandera. La cobertura también tendrá un seguimiento especial en la página web con todos los detalles de una jornada histórica. Perspectiva Rosario

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En atletismo, Guillermina Belén Cossio participará de los 200 metros y de los relevos femeninos y mixtos de 4x100 y 4x400. Victoria Olives correrá la final de los 800 metros. Las pruebas se desarrollarán entre el martes 22 y el viernes 25 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe.

La última representante rosarina en iniciar su participación será Brenda Anahí Ruiz Díaz. Competirá el jueves 24 desde las 10 en el Kyorugi femenino de taekwondo, categoría de 57 a 67 kilos, en La Rural.

Rosario tendrá así presencia deportiva desde la primera jornada hasta el cierre del sábado 26. Serán 47 historias vinculadas con clubes, gimnasios, piletas, pistas y espacios de entrenamiento de la ciudad que buscarán trasladar años de preparación al principal acontecimiento deportivo organizado por la provincia.