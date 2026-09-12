Consejos para cuidar tu jardín en el final del verano y preparar la próxima temporada

Durante el final del verano, es crucial mantener el riego regular de las plantas, especialmente si el clima sigue siendo cálido. Las plantas en macetas, cestas colgantes y jardineras son más vulnerables a la pérdida de humedad debido a la rápida evaporación del agua. Por lo tanto, es importante no descuidar este aspecto.

Además, se recomienda seguir con la práctica de "deadheading", que consiste en eliminar las flores marchitas de las plantas anuales. Este proceso estimula a las plantas a seguir produciendo nuevos brotes, ya que su objetivo es reproducirse mediante la formación de semillas. Si se cortan las flores marchitas, muchas plantas anuales continuarán floreciendo hasta la llegada de la primera helada.

Por otro lado, aunque no sea la tarea más agradable, es fundamental desmalezar el jardín. Cada maleza que se arranca ahora significa menos malezas el próximo año, ya que muchas semillas pueden permanecer latentes en el suelo durante años. Por lo tanto, es recomendable eliminar estas plantas no deseadas para evitar que resurjan en futuras temporadas de cultivo.

A medida que el jardín de vegetales comienza a decaer, es recomendable empezar a retirar las plantas y desecharlas. Dejar restos de plantas o frutas caídas puede atraer plagas y roedores. Muchos insectos dañinos, como los escarabajos de la calabaza, pueden sobrevivir en esos restos, por lo que es vital deshacerse de las malezas, materiales vegetales enfermos y frutas en descomposición para reducir sus escondites.

Si el clima lo permite, aún puede ser un buen momento para plantar cultivos de rápido crecimiento, como rúcula, lechuga, rábanos o remolachas. Es importante leer el paquete de semillas y calcular la fecha de la primera helada esperada en la zona. Por ejemplo, si la primera helada se espera para el 1 de noviembre y un cultivo tarda 60 días en madurar, se puede plantar hasta el 1 de septiembre.

Curiosamente, los meses finales del verano y principios del otoño son ideales para plantar nuevas plantas perennes, árboles y arbustos. Las temperaturas más frescas y la mayor cantidad de lluvias hacen que sea menos estresante para las plantas. Es recomendable recorrer el jardín y buscar espacios vacíos o arbustos que necesiten ser reemplazados.

Aunque la actividad de plagas puede no ser tan intensa como en pleno verano, algunas todavía pueden estar presentes en el jardín de vegetales. Dependiendo de la ubicación, plagas comunes como pulgones, chinches y escarabajos pueden seguir siendo un problema. Es esencial estar atento a signos de daño, como hojas mordidas o plantas marchitas, y actuar para evitar que destruyan la cosecha restante de la temporada.

Los recipientes que se usaron durante la primavera y el verano pueden necesitar un refresco. Se pueden reemplazar las plantas marchitas con flores de otoño, como asteres, sedum, crisantemos y col ornamental. También se pueden añadir elementos decorativos como calabazas, maíz de escoba e incluso flores secas de hortensia para dar color y textura.

Finalmente, es recomendable tomar notas sobre lo que funcionó y lo que no en el jardín. No es necesario escribir un libro, pero es útil anotar algunos comentarios en un cuaderno, guardar las etiquetas de las plantas o tomar algunas fotos, ya que será difícil recordar en la próxima primavera qué variedades fueron exitosas y cuáles no valen la pena plantar nuevamente.