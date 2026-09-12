Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: una apertura histórica con música, deporte e identidad

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán oficialmente este sábado con una gran ceremonia inaugural frente al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países y se desarrollará hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con 43 deportes y alrededor de 60 disciplinas.

Desde Rosario, el periodista deportivo Jorgito Parodi destacó la magnitud del acontecimiento y la infraestructura preparada para recibir a las delegaciones. Entre las obras sobresalen el nuevo centro acuático, la pista de atletismo de Santa Fe y el velódromo de Rafaela, escenarios que forman parte del legado que dejará la competencia en la provincia.



La ceremonia comenzará a las 18 con el espectáculo previo y luego se desarrollará el acto oficial. El Monumento a la Bandera será parte central de una puesta que combinará música, teatro, danza, tecnología e identidad santafesina. Habrá mapping, pantallas, iluminación y cinematografía en vivo para acompañar el relato.

La apertura contará con la participación de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán, entre otros artistas. Los arreglos musicales estarán a cargo de Lito Vitale y la dirección general será de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni. La producción reunirá a más de 100 artistas de distintas generaciones y estilos.

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Según explicó del Mastro, la propuesta busca contar parte de la historia y la identidad de Santa Fe a través de una puesta vinculada con el deporte. El recorrido artístico incluirá referencias a los pueblos originarios, la inmigración, la actividad agrícola y ganadera y el proceso de industrialización.



La ceremonia se apartará así del formato tradicional de una apertura deportiva para construir un espectáculo en el que las distintas disciplinas serán representadas desde el teatro, la música y la danza.

Uno de los momentos centrales será el ingreso de los abanderados argentinos: el palista santafesino Rubén Rézola y la jugadora de Las Leonas Sofía Cairó.

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Juegos Suramericanos Suramericanos 2026. Rosario abre los Juegos Suramericanos 2026: seguí toda la cobertura de Cadena 3 La ceremonia será transmitida íntegramente por el canal de YouTube de Cadena 3, mientras que las redes sociales de Cadena 3 Argentina, Rosario y Rafaela mostrarán desde temprano la previa, los preparativos y todo lo que pase alrededor del Monumento Nacional a la Bandera. La cobertura también tendrá un seguimiento especial en la página web con todos los detalles de una jornada histórica. Perspectiva Rosario

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Rézola, referente del canotaje de velocidad, participó en tres Juegos Olímpicos y obtuvo un diploma olímpico en Londres 2012. Cairó, en tanto, llega a Santa Fe como campeona mundial con Las Leonas y también fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Santa Fe 2026 tendrá a Rosario, Santa Fe y Rafaela como sus principales ciudades sede, en una organización inédita para los Juegos Suramericanos. Además, habrá actividades en otras subsedes invitadas.

Con miles de deportistas, decenas de disciplinas y una infraestructura renovada, la competencia se presenta como uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia de la provincia.

La ceremonia frente al Monumento a la Bandera será el punto de partida para dos semanas en las que Santa Fe buscará convertirse en uno de los grandes centros del deporte sudamericano.

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Informe de Jorge Parodi.