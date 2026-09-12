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Franco Colapinto salió octavo y avanzó a la Q3

El piloto argentino tuvo una destacada actuación y ahora se define en qué lugar largará en la carrera del domingo.

12/09/2026 | 11:51Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto salió octavo y avanzó a la Q3.

FOTO: Franco Colapinto salió octavo y avanzó a la Q3.

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  1.

    Audio. Franco Colapinto salió octavo y clasificó a la Q3

    Una mañana para todos

    Episodios

Franco Colapinto logró el octavo lugar en la Q2 de la Fórmula 1, asegurando su avance a la Q3

El piloto argentino destacó con una gran vuelta en un nuevo circuito en Madrid.

Durante su primer intento, Colapinto enfrentó un momento crítico cuando su auto se movió y puso en riesgo su participación. Pero a pesar de este contratiempo, el deportista de Pilar logró posicionarse entre los diez mejores

En la clasificación, Max Verstappen lideró con su Red Bull, seguido por Kimi Antonelli. Gasly quedó en el puesto 14, lo que resalta aún más la actuación de Colapinto, quien le saca más de siete décimas a su experimentado compañero francés.

Con el octavo lugar asegurado, el piloto argentino se prepara para la última etapa de la clasificación, la Q3, donde se espera que continúe su buena racha

Informe de Fernando Barrionuevo.

Lectura rápida

¿Quién logró el octavo lugar en la Q2 de la Fórmula 1?
Franco Colapinto logró el octavo lugar en la Q2 de la Fórmula 1.

¿Dónde se llevó a cabo la clasificación?
La clasificación se llevó a cabo en un nuevo circuito en Madrid.

¿Qué piloto lideró la clasificación?
Max Verstappen lideró la clasificación con su Red Bull.

¿Qué puesto ocupó Gasly en la clasificación?
Gasly quedó en el puesto 14.

¿Qué se espera de Colapinto en la Q3?
Se espera que Colapinto continúe su buena racha en la Q3.

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