Franco Colapinto salió octavo y avanzó a la Q3.

Franco Colapinto logró el octavo lugar en la Q2 de la Fórmula 1, asegurando su avance a la Q3.

El piloto argentino destacó con una gran vuelta en un nuevo circuito en Madrid.

Durante su primer intento, Colapinto enfrentó un momento crítico cuando su auto se movió y puso en riesgo su participación. Pero a pesar de este contratiempo, el deportista de Pilar logró posicionarse entre los diez mejores.

En la clasificación, Max Verstappen lideró con su Red Bull, seguido por Kimi Antonelli. Gasly quedó en el puesto 14, lo que resalta aún más la actuación de Colapinto, quien le saca más de siete décimas a su experimentado compañero francés.

Con el octavo lugar asegurado, el piloto argentino se prepara para la última etapa de la clasificación, la Q3, donde se espera que continúe su buena racha.

Informe de Fernando Barrionuevo.