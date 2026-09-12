Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 12 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un estado del cielo con nubes cubiertas. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 9°. La humedad se encuentra en un 81%, lo que genera un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1025 hPa.

El clima hoy sábado 12 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán variaciones en el clima. Para el domingo 13 de septiembre, se prevé una mínima de 4° y una máxima de 8°, con lluvias ligeras. El lunes 14, las temperaturas oscilarán entre 2° y 16°, con nubes dispersas. El martes 15, se espera un día más cálido, con mínimas de 6° y máximas de 24°, bajo un cielo despejado. El miércoles 16, las temperaturas se mantendrán similares, con mínimas de 10° y máximas de 22°, también con cielo despejado. Finalmente, el jueves 17, se anticipa un clima con mínimas de 10° y máximas de 23°, con nubes rotas.