Simeone premia a Lando Norris por la pole position en el GP de España

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) - Diego Simeone entregó a Lando Norris (McLaren) el reconocimiento por haber conseguido la pole position en el Circuito de Madring. El director técnico argentino del Atlético de Madrid fue el encargado de otorgar el premio al británico, que iniciará la carrera en el Gran Premio de España de Fórmula 1 este domingo.

Como es habitual en cada fin de semana de carrera, una figura representativa del país anfitrión se encarga de entregar el Pirelli Pole Position Award al piloto que logra la mejor clasificación. En esta oportunidad, se eligió al Cholo, un ícono del Atlético de Madrid, aunque su equipo no atraviesa un buen momento en la liga.

Lando Norris brilló durante la clasificación de este sábado, logrando un tiempo de 1:31,824, lo que le permitió superar por 11 milésimas al italiano Kimi Antonelli (Mercedes). En la misma sesión clasificatoria, el argentino Franco Colapinto registró un tiempo de 1:33.389, lo que le permitirá partir desde la novena posición en la carrera.

Por su parte, Simeone dejó su firma en una cubierta que le entregó a Norris, generando sonrisas entre ambos mientras las cámaras capturaban el momento.