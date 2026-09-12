FOTO: La Prefectura secuestra más de 400 kilos de marihuana en Misiones, valuados en casi $1.700 millones

Buenos Aires, 12 agosto (NA) -- La Prefectura Naval Argentina logró incautar más de 400 kilos de marihuana, con un valor estimado en casi 1.700 millones de pesos, durante dos operativos en la provincia de Misiones.

Las acciones se realizaron en el marco de investigaciones sobre el tráfico de estupefacientes desde Paraguay a través del río Paraná, según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas.

El primer operativo tuvo lugar en Puerto Iguazú, donde se alertó sobre un posible ingreso de droga desde Paraguay. Con base en esta información, la fuerza implementó un operativo de vigilancia en la zona del kilómetro 1884 del río Paraná, específicamente en el área conocida como Paraje Bosetti.

Durante la vigilancia, los efectivos observaron destellos de linternas en un sendero que conectaba con la costa del río. Tras un rastrillaje, hallaron diez bultos abandonados que contenían 279 panes de marihuana, con un peso que superó los 200 kilos y un valor estimado en más de 874 millones de pesos.

El segundo procedimiento se llevó a cabo en Candelaria, donde la Prefectura había establecido puestos de observación y patrullas en las cercanías de los kilómetros 1604 y 1605 del Paraná. En esta ocasión, fueron encontrados 14 bultos abandonados que contenían 153 paquetes de marihuana. Parte de la droga estaba envasada al vacío, mientras que otra se encontraba a granel. Este cargamento pesó más de 210 kilos y fue valuado en alrededor de 809 millones de pesos.

De esta manera, los dos operativos resultaron en la incautación de más de 400 kilos de marihuana, con un valor total cercano a 1.700 millones de pesos. En ninguno de los casos se reportaron detenciones, ya que los cargamentos fueron hallados abandonados en áreas cercanas a la costa.

La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal. En el caso de Puerto Iguazú, la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad, bajo la dirección del fiscal Aníbal Martínez, tomó intervención. Por el operativo en Candelaria, la Unidad Fiscal de Posadas, liderada por el fiscal Juan Andrés Stuber, también se involucró en el caso.

Ambas dependencias judiciales ordenaron el secuestro de los estupefacientes y el avance de las investigaciones para identificar a los responsables de los cargamentos y esclarecer cómo ingresó la droga desde Paraguay al territorio argentino.