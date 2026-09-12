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Juegos Suramericanos Notas

Walter Pérez, oro olímpico: "Es un placer enorme que los atletas compitan en casa"

En diálogo con Cadena 3, el oro olímpico destacó el crecimiento deportivo de la provincia y el esfuerzo realizado para recibir a los atletas de todo el continente.       

12/09/2026 | 18:50Redacción Cadena 3

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Valoraciones en la apertura de los Juegos Suramericanos.

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El campeón olímpico de ciclismo Walter Pérez, ganador de la medalla de oro en Beijing 2008, participó del show de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Rosario y celebró que una competencia de esta magnitud vuelva a desarrollarse en Argentina, especialmente en el interior del país.

En diálogo con Cadena 3, Pérez destacó el crecimiento deportivo de la provincia y el esfuerzo realizado para recibir a los atletas de todo el continente.

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“Estamos muy contentos de que podamos tener nuevamente un Juego Sudamericano en Argentina y, principalmente, acá en el interior, en la provincia de Santa Fe”, expresó.

El exciclista remarcó que la provincia viene consolidándose como un escenario importante para el deporte, luego de haber recibido distintas competencias en los últimos años. En ese sentido, también valoró que Rosario sea sede de los Juegos Panamericanos Juniors de 2029.

“Creo que se está respirando mucho deporte acá en Santa Fe y a nosotros como argentinos nos alegra, porque poder competir y que los atletas compitan en casa es un placer enorme”, sostuvo.

Pérez, que desarrolló una carrera deportiva de casi 35 años, también destacó la posibilidad de continuar vinculado al ciclismo y transmitir su experiencia a los más jóvenes. “Uno siempre sigue ligado a lo que amó toda la vida. Yo corrí casi 35 años de mi carrera deportiva y es lo que más disfruté”, contó.

Ahora, desde otro lugar, busca acompañar a las nuevas generaciones y ayudarlas a transitar el camino que él recorrió como deportista. “Poder volcar esa enseñanza, poder tratar de marcar el camino a los más jóvenes creo que es algo que también me apasiona”, afirmó.

El ciclismo tendrá como escenario a Rafaela durante los Juegos, donde se inauguró un nuevo velódromo que fue especialmente destacado por el campeón olímpico. “Quedó espectacular”, aseguró Pérez, quien se mostró “emocionado” por contar con una estructura de ese nivel para la disciplina.

El referente del ciclismo argentino también valoró las obras de infraestructura deportiva realizadas en la provincia para recibir la competencia y cerró con un deseo: “Nos apasiona el deporte, nos gusta esto y ojalá sucedan muchas cosas más así”.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del artículo?
El protagonista es el campeón olímpico de ciclismo Walter Pérez.

¿Qué evento se menciona en el artículo?
Se menciona la apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Dónde se lleva a cabo el evento?
El evento se lleva a cabo en Rosario, Argentina.

¿Cuánto tiempo estuvo activo el protagonista en su carrera?
Walter Pérez estuvo activo casi 35 años en su carrera deportiva.

¿Por qué es importante el evento para la provincia?
Es importante porque destaca el crecimiento deportivo y la capacidad de Santa Fe para recibir competencias internacionales.

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