Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 11 de septiembre

En el cierre de este viernes 11 de septiembre, las cotizaciones del dólar marcan una clara diferencia entre los distintos tipos de cambio que podemos encontrar en Argentina. El dólar oficial se sitúa en 1.485 pesos para la compra y 1.535 pesos para la venta. Por su parte, el dólar blue, que se obtiene en el mercado informal, tiene una cotización de 1.525 pesos para la compra y 1.545 pesos para la venta.

Las diferencias en las cotizaciones de estas monedas se deben a varios factores. En primer lugar, el riesgo país juega un papel importante en la definición de estos precios. La incertidumbre económica, la inflación y las políticas cambiarias del gobierno son factores determinantes que afectan la oferta y demanda de dólares en el mercado. Por ejemplo, el dólar mayorista se encuentra en 1.500 pesos para la compra y 1.509 pesos para la venta.

Asimismo, existe el dólar contado con liquidación (CCL), que cotiza a 1.595 pesos para la compra y 1.595,60 pesos para la venta. Este tipo de cambio se utiliza principalmente por los inversores que desean trasladar capital fuera del país, lo que genera una demanda mayor sobre el dólar y, por ende, un aumento en su precio.

El dólar cripto se está negociando a 1.590,51 pesos para la compra y 1.593,77 pesos para la venta, mientras que el dólar tarjeta se ubica significativamente más alto, con un valor de 1.930,50 pesos para la compra y 1.995,50 pesos para la venta, un claro reflejo de los recargos que se aplican a los pagos realizados en el exterior.

Estos valores son importantes no solo para aquellos que buscan comprar divisas, sino también porque influyen de manera directa en los precios de los productos importados y en la inflación general de la economía. En este contexto, es fundamental que los consumidores estén bien informados sobre las cotizaciones del dólar, ya que cualquier movimiento en este sentido puede repercutir en sus finanzas personales.