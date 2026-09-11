Mirtha Legrand mejora de su cuadro respiratorio a los 99 años y agradece el apoyo recibido

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- La reconocida conductora Mirtha Legrand presenta una evolución positiva en su estado de salud, tras haber sido internada por un cuadro respiratorio a los 99 años en el Sanatorio Mater Dei. Este viernes, las autoridades médicas del centro de salud, ubicado en el barrio porteño de Palermo, emitieron un nuevo parte médico donde se detallan los avances de la diva de los almuerzos.

Según el comunicado, la Dirección Médica del sanatorio indicó que Mirtha está llevando a cabo un proceso de recuperación que incluye una "participación activa de su kinesiólogo", lo que ha contribuido a su mejoría. Además, se destacó que la conductora se mantiene alerta y activa en sus actividades personales, recibiendo visitas de amigos y familiares, lo que ha favorecido su estado anímico.

El comunicado también resalta que Mirtha se encuentra en compañía de su entorno más cercano, lo que le proporciona un apoyo emocional fundamental en estos momentos. La presentadora, que ha sido un ícono de la televisión argentina, ha expresado su gratitud hacia el público y la prensa, agradeciendo por las numerosas muestras de cariño que ha recibido durante su internación. "Agradece a todos las muestras de cariño", mencionaron desde el sanatorio.

Por último, el Sanatorio Mater Dei aclaró que solo se comunicarán novedades en caso de ser necesario. Además, adelantaron que el lunes se emitirá un nuevo parte médico, siempre y cuando no haya cambios en su estado.