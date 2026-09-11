FOTO: Callejero Fino se mantiene detenido tras su declaración, mientras su primo recupera la libertad

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- El cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, volvió a declarar este viernes ante el fiscal Cosme Iribarren y seguirá detenido por circular con un arma en el partido bonaerense de Tigre, mientras su primo fue liberado.

El joven de 31 años prestó testimonio durante más de tres horas en la Fiscalía de Benavídez, ubicada junto a la Comisaría 4 donde se encuentra alojado.

Su abogado defensor, Diego Storto, comentó a la prensa que el imputado "está bien y entero, además de confiado y expectante", y se mostró optimista, asegurando que "pronto recuperará la libertad".

Sin embargo, reconoció que la situación es complicada, dado que el delito que se le imputa al intérprete no es excarcelable, con una pena en expectativa de tres años y seis meses de prisión.

El fiscal subrayó que el acusado proporcionó "su versión del hecho", lo que ahora requerirá un trabajo adicional para corroborar con el testimonio del "día de la fecha".

Los investigadores confirmaron que el arma hallada en el vehículo pertenece al cantante y no a su primo Steven Joel Rocca, de 27 años, quien ha recuperado la libertad.

El intérprete viajaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente junto a Rocca cuando fueron detenidos durante un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de Tigre, en un recorrido preventivo en calle Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata.

En una declaración anterior, el músico había negado ser el propietario de la pistola Glock calibre .40, que tenía la numeración limada.

Es importante mencionar que el cantante ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años. En esa ocasión, cumplió cinco meses en un penal y luego continuó su pena bajo arresto domiciliario.