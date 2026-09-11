Chocó en la Costanera, se subió a la vereda y casi atropella a un peatón: "Estoy vivo de milagro"

Un accidente de tránsito ocurrido en Intendente Ramón Mestre y Mariano Fragueiro, en la ciudad de Córdoba, generó momentos de tensión y provocó demoras en el sector. Afortunadamente, el siniestro dejó solo una persona con heridas leves y no terminó en una tragedia de mayores proporciones.

Una Ford Maverick que circulaba por Mariano Fragueiro intentó incorporarse a Costanera y terminó impactando contra una Nissan. Como consecuencia del choque, el conductor de la Nissan perdió el control y el vehículo terminó subiéndose a la vereda, contra el frente de un edificio.

En ese lugar funciona un punto de retiro y reparto de pedidos de una empresa de deliveries, donde al momento del accidente había alrededor de una decena de personas, entre repartidores y clientes.

El impacto también alcanzó a dos motocicletas que se encontraban estacionadas en la vereda. Una de las personas que se encontraba en el lugar resultó herida de manera leve.

El trabajador relató los momentos de tensión que vivió al quedar prácticamente debajo del vehículo. “Estoy vivo de pedo”, expresó todavía en estado de shock al describir lo ocurrido.

Según su testimonio, se encontraba bajándose de su moto cuando la Nissan fue desplazada hacia la vereda tras recibir el impacto. “Venía al palo por la Costanera y justo viene el otro saliendo, le toca la cola, pierde el control, sube la vereda y justo estaba yo bajándome de la moto”, contó.

El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en el punto de retiro de pedidos, ya que el vehículo ingresó a la zona donde habitualmente se concentran repartidores y clientes.

Por pocos metros, el episodio no terminó con consecuencias mucho más graves.

En estos momentos trabaja personal policial y servicios de emergencia en el lugar, mientras se registran demoras en la circulación por Intendente Mestre y Costanera como consecuencia del operativo.

Informe de Jorge Mercado