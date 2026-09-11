Así fue el accidente de Lindblad contra uno de los muros de Madrid que complicó la práctica 2
El piloto de Racing Bulls chocó en la curva 13 durante la FP2 y provocó la primera bandera roja de la Fórmula 1 en el Madring, que tuvo otros seis incidentes entre F2 y F3.
11/09/2026 | 13:23Redacción Cadena 3
FOTO: Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls, perdió el control en la curva 13 de Madrid. (Foto: F1)
FOTO: Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls, perdió el control en la curva 13 de Madrid. (Foto: F1)
El nuevo circuito de Madrid tuvo en la segunda práctica libre su primer accidente fuerte de Fórmula 1. El protagonista fue Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls, quien perdió el control de su monoplaza en la curva 13 y terminó contra las barreras de contención.
El impacto obligó a detener la FP2 con bandera roja para retirar el auto y reparar las defensas de seguridad. Fue la primera interrupción de este tipo para la máxima categoría durante el estreno del Madring.
Lindblad perdió el control en la curva 13
El accidente ocurrió cuando faltaban unos 25 minutos para el final de la segunda práctica.
Lindblad venía teniendo una destacada actuación y ocupaba el cuarto puesto del clasificador, con un tiempo de 1m33s890, antes de perder el control de su Racing Bulls en la aproximación a la curva 13.
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Noo, Arvid! ??— Formula 1 (@F1) September 11, 2026
This is what happened to the Racing Bulls driver as he headed for the barriers in FP2 ??#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/AX0iPShqc9
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El monoplaza impactó contra las barreras y quedó detenido, lo que obligó a los comisarios a desplegar la bandera roja para retirar el vehículo y reparar la zona afectada.
Hasta ese momento, Kimi Antonelli lideraba la sesión con 1m33s662, seguido por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
La primera bandera roja de la F1 en Madrid
El incidente de Lindblad fue también la séptima bandera roja registrada en el nuevo circuito desde el comienzo de las actividades de este fin de semana.
Las seis anteriores habían ocurrido durante las sesiones de F2 y F3, mientras que la FP2 de Fórmula 1 marcó el primer episodio de este tipo para la máxima categoría.
La bandera roja interrumpió además los planes de varios pilotos. Franco Colapinto, que marchaba 15°, fue tomado por la detención mientras realizaba una vuelta de salida de boxes y ya no tuvo una oportunidad clara para mejorar su registro en el tramo final.
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Cadena 3 en la F1. Colapinto terminó 15° en la FP2 del GP de España: el tráfico y una bandera roja lo complicaron
El argentino quedó 15° en la segunda práctica en el Madring. Su vuelta rápida se vio afectada por el tráfico y la bandera roja. Antonelli fue el más rápido.
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Un circuito que exige al máximo
El accidente volvió a poner en escena las características del Madring, un trazado de 5,414 kilómetros y 22 curvas ubicado en la zona de IFEMA y Valdebebas.
El circuito combina sectores rápidos y técnicos, largas rectas, fuertes frenadas, cambios de elevación y curvas con muros muy próximos. Algunas de sus características fueron comparadas con circuitos urbanos como Mónaco y Bakú, aunque también incorpora elementos propios de un trazado permanente.
Los pilotos ya habían advertido antes del inicio del Gran Premio que el nuevo escenario presenta un importante desafío, especialmente por sus curvas ciegas, los cambios de pendiente y el escaso margen para cometer errores.
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Cadena 3 en la F1. "No hay margen para el error": las claves del nuevo circuito de F1 en Madrid
El trazado de Madrid combina curvas ciegas, peraltes, cambios de pendiente y pianos agresivos. Gasly, Colapinto, Pérez y Albon anticiparon un fin de semana de máxima exigencia.
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Antonelli terminó al frente
Tras la reanudación de la práctica, Antonelli conservó el primer lugar con su registro de 1m33s662.
Leclerc terminó segundo, a 0s113, y Hamilton tercero, a 0s149. Lindblad mantuvo el cuarto lugar pese al accidente, mientras que George Russell y Max Verstappen completaron las siguientes posiciones.
La actividad continuará el sábado con la tercera práctica libre y la clasificación, antes de la primera carrera de Fórmula 1 en Madrid.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la segunda práctica libre de Fórmula 1? Un accidente fuerte protagonizado por Arvid Lindblad obligó a detener la sesión con bandera roja.
¿Quién fue el piloto involucrado en el accidente? El piloto involucrado fue Arvid Lindblad, de Racing Bulls.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió cuando faltaban 25 minutos para el final de la segunda práctica.
¿Dónde se llevó a cabo este evento? El evento tuvo lugar en el nuevo circuito de Madrid, conocido como Madring.
¿Por qué fue significativo este accidente? Fue la primera bandera roja de la F1 en Madrid y la séptima del fin de semana, marcando un desafío para los pilotos.