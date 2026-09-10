James Rodríguez regresa al fútbol colombiano tras años en Europa y Estados Unidos

El destacado enganche colombiano James Rodríguez, de paso por clubes importantes del fútbol europeo como el Real Madrid español y el Bayern Múnich alemán, volverá a su país para reforzar a Atlético Nacional de Medellín.

El jugador de 35 años alcanzó un acuerdo verbal con la institución colombiana y se realizaría la revisión médica durante la jornada del viernes 11 de septiembre, cuando también se dará la firma del contrato y su presentación oficial.

El futbolista venía de rescindir su contrato con el Minnesota United estadounidense poco antes del comienzo de un Mundial 2026 en el que no pudo trascender, y estaba libre desde entonces.

James Rodríguez volverá a deleitar al pueblo colombiano con su indiscutible talento al ser incorporado por Atlético Nacional de Medellín, con un contrato próximo a firmarse cuyas condiciones ya fueron acordadas.

El mediocampista había contado con el interés reciente del Avellino, de la Serie B del fútbol italiano, que no consiguió tentarlo de estrenarse en aquel país a pesar de realizar dos propuestas.

Así, luego de llegar a un acuerdo verbal con el conjunto albiverde, su regreso a su país natal se dará en las próximas horas, con una revisión médica agendada para este viernes que será seguida, de no mediar inconvenientes, por la firma del contrato con el decimocuarto club de su carrera.

El futbolista de la Selección colombiana, que jugó un Mundial memorable en Brasil 2014 con seis goles en seis partidos, comenzó su carrera en Envigado de su país, para luego llegar a Banfield en 2008.

Su paso por el fútbol argentino fue fugaz pero destacado, con 51 partidos y 10 goles en dos años y siendo fundamental en la conquista del Torneo Apertura 2009, el único título profesional del “Taladro”, cuando aún jugaba como mediocampista por izquierda.

Vendido al Porto portugués, y luego de un breve paso por el Mónaco de la Ligue 1 francesa, su impresionante Mundial en Brasil lo hizo llegar a ser el número “10” del Real Madrid, en donde jugó un total de 119 partidos y fue campeón de dos UEFA Champions League.

En los años siguientes, el colombiano estuvo dos temporadas a préstamo en el Bayern Múnich y luego comenzó a mudarse con mucha frecuencia, ya que en los últimos seis años vistió ocho camisetas: Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, San Pablo, Rayo Vallecano, León y Minnesota.