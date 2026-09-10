FOTO: Aduana incauta bebidas por más de 67 millones de pesos en operativos nacionales

Personal de Aduana logró el secuestro de bebidas por un valor que supera los 67 millones de pesos durante una serie de operativos realizados en el último mes en diferentes comercios a lo largo del país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Paraná y Rosario.

Gran parte de estas acciones se concentraron en supermercados chinos, donde se labraron actas debido a la ausencia de documentación que respaldara la legalidad de los productos en el país.

Se identificaron bebidas alcohólicas importadas por más de 61,6 millones de pesos, específicamente en comercios, además de descubrir cargamentos ilegales en encomiendas en Córdoba, la provincia de Buenos Aires y en el paso fronterizo entre Posadas, capital de Misiones, y Encarnación, una ciudad paraguaya vecina.

Las requisas también se llevaron a cabo en la ciudad de Roldán, donde se incautaron productos por un valor de 19,5 millones de pesos (271 botellas); en Mar del Plata se secuestraron bienes por 19 millones (63 bultos); en CABA fueron 18,7 millones (235 productos); en Paraná se incautaron 4,4 millones (143 botellas); en Córdoba, 1,95 millones (1.300 latas de cerveza boliviana); en la provincia de Buenos Aires, 3 millones (120 botellas de whisky); y en el cruce Posadas-Encarnación, 556.000 pesos (21 packs de cerveza).