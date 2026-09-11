Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 11 de septiembre

Este viernes 11 de septiembre, el clima en CABA se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 12° y 20°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo con nubes dispersas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado. La humedad se mantendrá en un 79%, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica se sitúa en 14°, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este, contribuyendo a un ambiente fresco y agradable.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima alcance los 20°. Las condiciones de viento y la humedad podrían hacer que la sensación térmica varíe a lo largo del día, pero en general se prevé un clima agradable para actividades al aire libre.

En el pronóstico extendido, se anticipan cambios en el clima para los próximos días. Para el sábado 12 de septiembre, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 13°, con lluvias ligeras. El domingo 13, las temperaturas oscilarán entre 6° y 11°, con nubes dispersas. El lunes 14, se espera un cielo despejado con temperaturas de 9° a 15°. Para el martes 15, las temperaturas serán de 11° a 17°, con nubes rotas. Finalmente, el miércoles 16, se anticipa un clima despejado con temperaturas de 7° a 14°.